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允將大心 千萬元買東區3房加平面車位

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▲台中市東區「 允將大心」規劃千萬元、3房家車位的主力產品，格局採光、坪效佳是最大特色。（圖／ 允將建設提供）

▲台中市東區「 允將大心」規劃千萬元、3房家車位的主力產品，格局採光、坪效佳是最大特色。（圖／ 允將建設提供）

記者張瑞傑／台中報導

台中市東區開發成熟、新案不多，在台中湖濱園區整治接近完工下，累積不少在地換屋需求，地緣串聯太平、霧峰、仁化、大里、台中軟體園區等工業區的生活圈。加上台中後火車站、74號快速道路重大建設議題，以及區內藍帶、綠帶的慢活氛圍，近來異軍突起，買氣不差。「 允將大心」規劃千萬元、3房家車位的主力產品，格局採光、坪效佳是最大特色，每坪25至29萬元。

▲「 允將大心」鄰近湖濱生態公園（圖／ 允將建設提供） 

▲「 允將大心」鄰近湖濱生態公園（圖／ 允將建設提供）

東區可開發土地少，目前除了學校綠地外，秀泰影城、新時代百貨以及未來的三井商圈，加上帝國糖廠的文創園區、台中車站等建設，以及東光園道、湖濱園區、綠空鐵道，自然綠活氛圍濃厚，本案位於環狀綠翡翠計畫的線上，小環境生活氛圍佳，訴求機能、捷運、綠地的地段優勢。

專案經理陳守善直言，以台中西屯、南屯區發展趨勢，有捷運，千萬元僅能夠購得20坪、含機械車位的2房，但東區未來同樣有捷運機能，房價僅有西南屯區的2/3，輕鬆好住。

陳守善近一步分析，總價1000萬元、3房加平面車位的價格，在台中市只能鎖定重劃區周邊，市中心一定超過1300萬元；「倘若鄰近捷運站周邊，價格還要更高；『允將大心』推出38坪至42坪3房，總價千萬元起跳，價格上具有一定優勢。」
 

▲台中車站 。（圖／記者張瑞傑攝）

▲台中車站 。（圖／記者張瑞傑攝）

全案基地面積1080坪，在建德街上規劃4戶9米面寬店面；臨路退縮4至18米，門廳位於436巷、避開車潮干擾。公設包括中庭、廣場綠帶、交誼廳、健身房、會議室，頂樓有空中花園，可眺望大坑山景、台中火車站、湖濱園區。

建築坪數規劃主力38、40坪，戶戶衛浴開窗、預留玄關，房間均可擺放雙人床，併保留合併空間，每房都獨立對外開窗，格局上頗有用心。含車位主力總價帶950至1100萬元。

▲建築坪數規劃主力38、40坪，戶戶衛浴開窗、預留玄關，坪效佳是最大特色。（圖／記者張瑞傑攝）

▲建築坪數規劃主力38、40坪，戶戶衛浴開窗、預留玄關，坪效佳是最大特色。（圖／記者張瑞傑攝）

廚具整套採取櫻花設備，二口爐、抽油煙機、烘碗機等，TOTO馬桶設備，臥室配置超耐磨木地板。自備28萬元起、銀貸8成，此外，11月成屋，2019年2月底推出優惠貸款方案，建設公司將提供5年、60期方案，讓資金運用更有彈性、換屋更輕鬆。


 

關鍵字：房產建案台中允將大心東區首購首換

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