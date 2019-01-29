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農曆年前大掃除！　掃出一堆PM2.5？

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▲▼年前大掃除意向圖。（圖／記者林睿康攝）

文／饒允政 綠裝修專家

年節將近，除了年夜飯吃什麼以外，媽媽們最關心的就是年節大掃除，不僅有煥然一新的感覺，也是凝聚家庭的好機會。但媽媽們可有想過，室內髒污都來自於哪裡呢？近年來PM2.5是空氣污染的大議題，而室內會產生的PM2.5，除了燒香拜拜、抽煙、油煙、外界進來的髒空氣以外，其實有一部份是裝修裝潢時留下的PM2.5。

PM2.5是指顆粒的大小，約莫是頭髮直徑的1/28，這麼小的顆粒會隨著呼吸道進到體內，並且無法隨著人體的自然排除到體外，因此防堵PM2.5儼然成為目前空污防治的最大議題。

回到房屋剛裝修的時間，這時木工、油漆剛開始施做，此時的室內狀態是充滿著粉塵、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10，而隨著裝修完成，這些空氣污染源並沒有全部散去，會附著在建材及夾縫中。

而其中的PM2.5就是可怕的殺手之一，因為PM2.5其實是很好的載體，附載了重金屬、戴奧辛、病菌、二次污染物等等的可怕毒物，侵害我們的呼吸器官。

每年經歷的年節打掃都會將這些污染，一部份地慢慢地散播出來，重新回到空氣被人體吸入，因此在裝修時務必先解決了污染源的問題，以防未來造成二次、三次的污染。

●饒允政：現任台灣綠建材產業發展協會理事長，推動綠建材產業已近二十個年頭，並連任兩屆理事長，同時也是「全球綠認證機構」的發起人，推動「GD綠裝修認證」以「還給每個人健康的居住空間」為職志。

關鍵字：饒允政綠建材健康綠建築綠裝修裝潢

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