冠德認購「年菜食物箱」計畫 協助偏鄉過好年

▲▼ 農曆新年將至，冠德企業集團捐贈20萬元給安得烈慈善協會，安得烈慈善協會執行長羅紹和今天下午特地到冠德集團致贈感謝狀，由冠德建設總經理洪錦欽代表接受。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

農曆新年將至，冠德企業集團承續已故企業創辦人馬玉山回饋社會的精神，捐贈20萬元給安得烈慈善協會，透過認購「年菜食物箱」計畫，協助全台清寒及弱勢家庭孩童，度過一個溫馨的新年。安得烈慈善協會執行長羅紹和今天下午特地到冠德集團致贈感謝狀，由冠德建設總經理洪錦欽代表接受。

洪錦欽總經理表示：「安得烈慈善協會長期推動食物銀行計畫，每月透過食物箱的方式幫助全台將近5000位弱勢家庭孩童，援助弱勢家庭貧困學童飢餓問題，很榮幸冠德集團能參與該項計畫，盡一份心力，希望可以把愛心傳遞到社會上每一個需要關懷的角落，一起幫助弱勢家庭孩童健康長大。」

過年與家人團圓的年夜飯總有幾道應景年菜，但對安得烈慈善協會所援助的弱勢家庭來說，是難以達到的願望。「年菜食物箱」內含雞湯、臘肉、香腸、白米及麵條…等年節必需的食物年菜包，可以幫助弱勢家庭能在溫馨團圓氛圍中過個好年。

羅紹和執行長說：「對許多安得烈所幫助的弱勢家庭孩童而言，每個月待的一份禮物，就是安得烈食物銀行所提供食物箱。箱子裡裝著不僅是每月需用的物資，更是裝滿著來自於社會各界的愛心和關懷。」「食物銀行計畫」不僅幫助了他們的生活，更在孩子的心中種下愛與良善。

冠德企業集團上個月16日舉辦一場『2018年劍南山健行暨淨山公益活動』，邀集冠德建設、根基營造、環球購物中心及冠德玉山教育基金會關係企業共263名員工及眷屬參與，淨山清出許多垃圾，沿途遇到許多山友，都喊讚。活動結束時發給每人喜憨兒愛心餐盒，冠德企業集團董事長馬志綱並決定將活動餘款20萬元捐贈給安得烈慈善協會。