台北男愛擁房　土地公之冠在竹縣

▲國人愛買房,北市第一名。（圖／各案場）

記者張瑞傑／台北報導



財政部公布全國財產稅籍持有人擁房地筆數，依照所有權人的縣市和性別統計，全台以出生於台北的男性平均擁房1.73筆為最多，其次為新北的男性1.7筆，第三名為台北女性1.62筆；至於擁有土地者，則以新竹縣男性最高，有地者平均擁有6.33筆，桃園男性5.94筆，新北男性5.86筆。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，統計資料依照財產所有人身分證號所在地做區分，但不侷限在該縣市的不動產，而出生於台北者擁房數多，顯示台北人繼承於父母的不動產，因增值普遍較其他縣市快，子女以房養房，累積資產的機會也比較高，而承襲著這些財富累積的成功經驗，子女對於不動產置產的興趣和意願也高於其他縣市。

至於土地的部分，前10名都清一色是男性，且以桃竹最高，張旭嵐指出，桃竹較多農業、工業地產品，因為多連結至勞力密集產業，家族繼承也多以男性優先，且一般女性對土地投資興趣較低，因此「土地公」多於「土地婆」。

特別的是，不管是房屋或土地持有筆數，嘉義市都為全台最低，擁屋筆數嘉義市男女僅為1.27和1.25，土地筆數分別為2.45和2.13，顯示嘉義人對於不動產投資最不感興趣。

台灣房屋嘉義中山特許加盟店店東吳昶紳表示，嘉義市年輕人外流嚴重，畢業後往外地就讀大專院校，大部分隨即在當地就業，打拼賺錢辛苦，因嘉義房屋總價低，而返鄉購屋300~450萬就買得到中古華廈，年輕夫妻會願意買屋自住，但因房屋增值空間有限，出租投資效益也不高，故不動產投資置產風氣不盛，十個人中頂多一個有投資店面或分隔套房分租透天產品，會買第二屋的購屋族較少。

交通便利則讓中壢深受自住客喜愛，信義房屋中壢忠福店店長黃范銘表示，中壢以火車站為核心，內壢交流道下來後，一邊是工業區一邊是住宅區，更有機場捷運可直達台北火車站，要搭高鐵亦不遠，吸納機場工作者及工業區員工到此購屋，黃范銘進一步分析，中壢房屋屋齡新，約五到十年內，二、三房總價落在600~900萬間，租金為一、二萬元，若以購入600萬的房屋來說，租金其實和貸款差不多，讓中壢成不少首購客戶的首選。