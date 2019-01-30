發展前景利多　東京、大阪房市燒燙燙

▲春節9天連假，民眾可藉由旅遊順便前往日本賞屋。（圖／信義房屋提供）

記者張瑞傑／台北報導

農曆春節假期即將來臨，以往連假也是赴日賞屋的旺季，帶看組數最高可達平日的2倍，日本信義社長何偉宏觀察，2018年東京都與大阪市的不動產交易熱絡，加上今年十月消費稅將調升至10%，明年舉辦的東京奧運亦進入倒數階段，顯見日本政府經濟策略調整、投資開發案及國際賽事舉辦，都將驅使觀望中的客戶付諸行動，預期這波赴日賞屋熱潮可望搭著接下來的櫻花季延續至春假。

根據日本政府觀光局統計，去年赴日旅遊的台灣旅客高達480萬人次，顯見國人對日本的熱愛，今年農曆春節假期長達九天，日本信義累積九年的觀察分析，連續假期也是赴日賞屋的旺季，以東京、大阪及京都為主要範圍，而近期神戶地區也頗受歡迎；以往連假期間的帶看組數最高可達平日的2倍，延續去年帶看客戶組數年度增幅達5%的熱度，預估春節假期將會是今年首波看屋高峰。

賞櫻可說是日本的全民運動，根據日本氣象株式會社預測2019年櫻前線，東京將提早自三月中下旬進入花期，儘管冬天寒意尚未完全褪去，但準備赴日賞櫻的旅人早已蠢蠢欲動，何偉宏表示，目前已有許多客戶紛紛表達，天氣再冷也要賞櫻，並赴日預約看屋，預期赴日賞屋熱潮可望延續至春假。

赴日賞屋的熱潮連續幾年不斷，就是因為對日本房市發展抱有期待，根據日本不動產經濟研究所針對2018年度新築物件成交價格統計，東京都23區新築物件平均售價為7,142萬日圓(約新台幣2,035萬元)、平均每坪單價376萬日圓(約新台幣107萬元)，較前年微幅上升，至於全年累積簽約率則為79.5%；大阪市的房價相對親民，新築物件每戶平均售價為3,552萬日圓(約新台幣1,012萬元)、平均每坪單價為255萬日圓(約新台幣72.6萬元)，全年累積簽約率更高達90.6%，足見兩大都市圈的不動產交易皆相當熱絡，房屋買賣需求強勁。

東京奧運的舉辦已進入倒數、大阪將於今年6月舉行G20高峰會以及2025年世界博覽會，這些大規模的國際盛事吸引人潮、也帶來錢潮，都是促進日本經濟持續活絡的動力，也是全球投資人看好日本不動產市場的原因之一。何偉宏指出，包括在東京及大阪都有大型開發案持續進行、日本政府的貨幣寬鬆政策、負利率環境等，都是帶動日本不動產投資繼續升溫的因素，而今年十月日本消費稅將調升至10%，也驅使正在觀望的客戶提早付諸行動。

由於日本政府在政策與稅率上對外國投資人並無特別限制，且法規透明、市場制度健全，出現買賣糾紛的機率較低，讓投資人相對安心，也是台灣客戶選擇赴日置產的主因。何偉宏提醒，海外不動產交易首重安全，慎選值得信任的仲介公司就是最重要的第一步，日本信義定期在台灣舉辦日本購屋說明會，就是要協助客戶事前對赴日置產的流程、規定、市場狀況建立基本且正確的觀念，確認需求後再親自到日本看屋，才是安全的海外投資置產之道。