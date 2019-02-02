升息是個假議題　專家教你這樣看

▲信義計畫區。（圖／記者張瑞傑攝）

財經中心／綜合報導

台灣的低利率環境，是支撐這一波房市下修得以「軟著陸」的關鍵，然而，新舊任央行總裁先後表明「利率不會永遠這麼低」的言論，卻又讓不少伺機進場的購屋族感到無比惶恐。如今，隨著政府不再打房，房市交易也逐步回穩，「升息」似乎又替房市復甦帶來變數，到底升息將怎樣影響房市？民眾又該如何因應？

過去包括台灣在內，升降息決策往往隨著美國的腳步走，但台灣央行近幾年卻選擇走自己的路，甚至與美國「背道而馳」，就在美國2015年底啟動升息循環時，央行卻是連續4季降息，隨即維持低利率至今，即便到了今年10月初，美國聯準會再升息一碼，央行仍宣布利率維持不變，距離上次升息已有7年之久。

專家分析，台灣這幾年經濟成長表現不佳，加上目前仍在控制範圍內的低通膨環境，讓央行並無升息的壓力與迫切性，是央行決定利率「連9凍」的主因，然而，台灣不可能永遠維持這麼低的利率，為避免引發後續包括資金外移、匯率波動等問題，央行一直有升息準備，若啟動升息，則以明年下半年的機會較大。

不過，專家也指出，包括台經院與央行自己的報告都認為，受到中美貿易戰持續、中國經濟趨緩等外在因素影響，明年全球主要經濟體的景氣都有可能降溫，國內經濟成長率預期也會低於今年，說不定明年也可能不升息，就算要升，也不會「又快又猛」，以目前「史上次低」的利率水準，升息對房市的影響可說微乎其微。

房地產業者指出，目前各家銀行房貸利率都仍維持在2%以下，且國內房貸利率受美國聯準會升息的影響並不明顯，加上國內游資氾濫，就算是明年下半年升息，房貸利率要突破造成購屋族「負擔明顯增加」的3%大關，發生機率也「近乎於0」，更遑論房價因升息而大幅修正。

而根據中央銀行最新公布的數據，五大行庫新承做房貸加權平均利率為1.626%，不僅是歷年次低紀錄，更是自2009年以來，連續115個月在2%以下，近來因年底購屋旺季來臨，民營銀行為爭取新的房貸業務，已有業者祭出最低1.58%起的超低利率專案，條件比政府政策房貸更優惠，民眾實在不必「自己嚇自己」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以目前利率水準，即便明年起每季都升息半碼，也要連續升息8次、約2年時間才會增加1%，短期內影響不至於太大，建議民眾可以自行做房貸壓力測試，用「目前利率加1％」的利率來估算還款能力，就不必擔心升息帶來無法預期的房貸負擔。

此外，在長期低利率環境下，如今不僅一般銀行房貸與政策房貸之間的利差愈來愈不明顯，有些銀行房貸專案的條件甚至比政策房貸更優惠，即便身份不是首購族、就算不申辦政府優惠房貸，也能透過事前貨比三家，或轉貸等方式，減輕房貸負擔。

例如台新、兆豐、渣打等民營銀行，近期推出的首購與自住房貸專案，一段式利率都僅有1.58%，雖然前2年利率比政策房貸1.44%高一些，但因政策房貸第3年起就會調高到1.74%，幾年下來，民眾的利息支出就會少於政策房貸，也使得近來申請政策房貸的民眾不如過去踴躍。

最後，曾敬德建議，若想幫房貸減壓，靠政府不如靠自己，只要記得平常多與幾家銀行往來，並顧好自身的信用狀況，購屋前再多比較不同往來銀行的房貸專案，一般都能談到還不錯的條件。若購屋地點位處雙北市都會區之外，則不妨可以考慮壽險房貸，條件甚至可能比民營銀行更好。