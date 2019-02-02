ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

升息是個假議題　專家教你這樣看

ETtoday新聞雲

▲信義計畫區。（圖／記者張瑞傑攝）

▲信義計畫區。（圖／記者張瑞傑攝）

財經中心／綜合報導

台灣的低利率環境，是支撐這一波房市下修得以「軟著陸」的關鍵，然而，新舊任央行總裁先後表明「利率不會永遠這麼低」的言論，卻又讓不少伺機進場的購屋族感到無比惶恐。如今，隨著政府不再打房，房市交易也逐步回穩，「升息」似乎又替房市復甦帶來變數，到底升息將怎樣影響房市？民眾又該如何因應？

過去包括台灣在內，升降息決策往往隨著美國的腳步走，但台灣央行近幾年卻選擇走自己的路，甚至與美國「背道而馳」，就在美國2015年底啟動升息循環時，央行卻是連續4季降息，隨即維持低利率至今，即便到了今年10月初，美國聯準會再升息一碼，央行仍宣布利率維持不變，距離上次升息已有7年之久。

專家分析，台灣這幾年經濟成長表現不佳，加上目前仍在控制範圍內的低通膨環境，讓央行並無升息的壓力與迫切性，是央行決定利率「連9凍」的主因，然而，台灣不可能永遠維持這麼低的利率，為避免引發後續包括資金外移、匯率波動等問題，央行一直有升息準備，若啟動升息，則以明年下半年的機會較大。

不過，專家也指出，包括台經院與央行自己的報告都認為，受到中美貿易戰持續、中國經濟趨緩等外在因素影響，明年全球主要經濟體的景氣都有可能降溫，國內經濟成長率預期也會低於今年，說不定明年也可能不升息，就算要升，也不會「又快又猛」，以目前「史上次低」的利率水準，升息對房市的影響可說微乎其微。

房地產業者指出，目前各家銀行房貸利率都仍維持在2%以下，且國內房貸利率受美國聯準會升息的影響並不明顯，加上國內游資氾濫，就算是明年下半年升息，房貸利率要突破造成購屋族「負擔明顯增加」的3%大關，發生機率也「近乎於0」，更遑論房價因升息而大幅修正。

而根據中央銀行最新公布的數據，五大行庫新承做房貸加權平均利率為1.626%，不僅是歷年次低紀錄，更是自2009年以來，連續115個月在2%以下，近來因年底購屋旺季來臨，民營銀行為爭取新的房貸業務，已有業者祭出最低1.58%起的超低利率專案，條件比政府政策房貸更優惠，民眾實在不必「自己嚇自己」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以目前利率水準，即便明年起每季都升息半碼，也要連續升息8次、約2年時間才會增加1%，短期內影響不至於太大，建議民眾可以自行做房貸壓力測試，用「目前利率加1％」的利率來估算還款能力，就不必擔心升息帶來無法預期的房貸負擔。

此外，在長期低利率環境下，如今不僅一般銀行房貸與政策房貸之間的利差愈來愈不明顯，有些銀行房貸專案的條件甚至比政策房貸更優惠，即便身份不是首購族、就算不申辦政府優惠房貸，也能透過事前貨比三家，或轉貸等方式，減輕房貸負擔。

例如台新、兆豐、渣打等民營銀行，近期推出的首購與自住房貸專案，一段式利率都僅有1.58%，雖然前2年利率比政策房貸1.44%高一些，但因政策房貸第3年起就會調高到1.74%，幾年下來，民眾的利息支出就會少於政策房貸，也使得近來申請政策房貸的民眾不如過去踴躍。

最後，曾敬德建議，若想幫房貸減壓，靠政府不如靠自己，只要記得平常多與幾家銀行往來，並顧好自身的信用狀況，購屋前再多比較不同往來銀行的房貸專案，一般都能談到還不錯的條件。若購屋地點位處雙北市都會區之外，則不妨可以考慮壽險房貸，條件甚至可能比民營銀行更好。

關鍵字：房產景氣升息經濟

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

鄰近司法園區、中正藝文特區、國道2號交流道的中路重劃區，整體規劃完善，是桃園最具發展潛力的重劃區之一；「璟都柏悅」以豪宅地段、等級規劃的首購型住宅，訴求輕豪宅（坪數設計）、重裝備（公設、智慧裝備等）打..

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

升息是個假議題　專家教你這樣看

台灣的低利率環境，是支撐這一波房市下修得以「軟著陸」的關鍵，然而，新舊任央行總裁先後表明「利率不會永遠這麼低」的言論，卻又讓不少伺機進場的購屋族感到無比惶恐。如今，隨著政府不再打房，房市交易也逐步回穩，「升息」似乎又替房市復甦帶來變數，到底升息將怎樣影響房市？民眾又該如何因應？

1小時前

年前年後大掃除　胡偉良：順便檢查屋況4要領

去年過年花蓮大地震民眾應該還記憶猶新，無獨有偶，2016年的南台大地震也是發生在大家最放鬆的過年假期。現在正值年節，不管是年前大掃除，還是過年後累積了許多垃圾要清理，品嘉建設關係企業董事長兼土木工程技師胡偉良特地提供4大愛屋自我檢查要領，教大家如何趁大掃除時，順便檢查一下屋況，只有更加瞭解自己的房子，才能安心、安全過好年。

7小時前

選後全力拚經濟　專家：量增價穩可伺機進場

九合一大選結束，地方政治版圖雖然重新洗牌，但選戰激情終於恢復寧靜，因選舉而受到壓抑的房市觀望氣氛也隨之獲得解放。由於緊接而來就是年底至明年農曆年前的購屋旺季，不少購屋民眾都很關注，這波房市修正究竟結束了沒？即將到來的2019年房市會怎麼走？現在進場真是最佳時機？

13小時前

社區張燈結綵過春節　郭紀子教你省錢又歡樂

逢年過節，社區佈置和活動少不了，在管委會在張燈結綵的同時，卻也時常出現一些狀況，或者令人頭痛的問題。景文物業管理機構董事長郭紀子，提供五點意見供社區民眾參考。

22小時前

房仲最大場尾牙！永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱！

「永慶房屋超越30精采絕倫聯歡晚會」於2月1日在南港展覽館席開500桌！重金邀請天王級男神蕭敬騰、高人氣團體動力火車、新加坡創作女歌手文慧如及新時代水系女生Erika(劉艾立)超強陣容開唱，不僅如此，還祭出現金、禮品超過千個獎項供同仁摸彩，其中最受注目的大獎則是送出豪華轎車。

23小時前

讀者迴響

熱門新聞

顏炳立：新舊屋殺戮戰　可以看房..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

桃園八德最高CP值　「合雄M」..

命理界阿湯哥　傳授3大招財法

農舍「買了怕被拆」　總價下殺千..

新北五股、新莊　房屋移轉量增..

郭紀子：春節活動有眉角　省錢又..

蛋白區這樣挑　CP值大勝市區宅

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

家就住在公園裡！建蔽率低僅有2..

最新新聞更多

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366