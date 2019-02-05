三代同住成趨勢　全齡化造鎮社區一次購足

財經中心／綜合報導



台灣進入高齡化社會，許多家庭成員簡單僅有1~2位小孩，加上台灣長照資源費用高，新時代子女於是選擇就近與父母同住，三代同堂成為台灣新居住型態，近期台灣房地產更是掀起一股「同鄰不同戶」新居住潮流。

房地產專家觀察表示，首購剛性需求撐起台灣房地產市場的買盤，業者為迎合消費者購屋多元需求，主攻親民單價、總價產品，加上台北市、新北第一環城市大基地一塊難求，房價又高並非首購負擔得起，於是建商轉往新北外圍像是新店安坑、樹林、基隆等城市，尋找稀有千坪大基地以造鎮形式做開發，訴求以交通時間換取更大生活空間的產品，讓這群購屋主力年輕世代得以進場購屋，為了符合客戶喜歡的「同鄰不同戶」大社區，還規劃出符合年輕族群喜愛的0～99歲全齡化公設。另外，為了就近給予小孩學校教育，教育資源也非必須仰賴學校教育，因社區基地大，大社區甚至還規劃有美語補教班。

▲高齡化社會來臨。（圖／ETtoday資料照）

2018年這類型「同鄰不同戶」的大社區買氣強強滾，包括「合陽天擎」、「新板巨星」、「微笑台北」等都傳出熱銷佳績。其中，「合陽天擎」是新店近年多項推案中，唯一3500坪大型基地建案，百米面寬社區，正面1800坪雙公園，社區最大優勢為規劃有符合現代居住趨勢的全齡化社區，全社區共規劃5棟大樓，並將社區大量空間投入了綠意環境規劃，打造出親綠豪華莊園城堡，在1樓樓面有豐富的生活休閒設施，包括 25米露天泳池花園、休憩區、歐式挑高門廳、會客區、咖啡Lounge、健身房、運動吧、媽媽教室、兒童圖書室、撞球室、戶外遊戲區，有如住在渡假村豐富公設。設置多項0～99歲均適用的休閒娛樂設施，以及安全制震建築規劃，2～4房的坪數格局，不管是三代同堂、溫馨小家庭或是兩人世界，都適合居住。

▲造鎮案社區強調一次購足。（圖／ETtoday資料照）

再者是位於新莊、板橋、樹林區交界，以Super系列造鎮聞名的推案，第5期「新板巨星」，基地高達1650坪，全區高綠覆率環境，休閒設施齊備，包括挑高7米大廳、健身房、兒童遊戲室、媽媽教室、撞球室符合自住客需求，小環境便利性高，有派出所、公托中心、籃球場、兒童公園、開心農場、寵物公園，還有早午餐店、文青咖啡店、牙醫診所、全家便利商店等，大環境條件佳，社區大門口能看到秀泰影城、走路搭台鐵7分鐘就到新板四鐵共構車站，或是到Costco商圈，還有藝文中心，國民運動中心、興南花園夜市、台65線浮洲匝道、捷運萬大線二期，社區門口設有U-bike站點，公車站牌生活機能可說是相當豐富多元。

▲「新板巨星」外觀。（圖／ETtoday資料照）



超人氣的還有基隆市信義區「微笑台北」，為麗寶建設造鎮大案，8600坪基地中，規劃3200坪中庭花園，全區有無障礙空間規劃，具備近100項全齡化休閒設施，還納入旗下福容飯店服務，強調高C/P值、單價1字頭買到全齡化飯店宅，社區所在的孝東路，走62甲快速道路車程30分鐘就到台北，下國道1個紅綠燈就到家，門口亦有公車站牌、社區接駁巴士，鄰近基隆唯一愛買，附近商圈店家齊全生活模式舒適便利。

▲「微笑台北」外觀照。（圖／ETtoday資料照）