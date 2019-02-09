買盤全面出籠　新竹千億案量遍地開花

▲重劃區鳥瞰圖。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

新竹地區擁有全台最高的平均薪資水平，加上相對合理的房價，使得區域房市長期處於穩定發展狀態，即便只仰賴自住客與長期置產客支撐，仍在整體房市下修時期表現沉穩，如今，隨著房市逐漸脫離谷底，建商也因看好後市而加碼推案，光是今年前3季推案規模就逼近千億元大關。

房市自2016年交易量跌至24.5萬棟的歷史新低以來，已逐漸從谷底翻身，在建商讓利吸引自住客層陸續出籠下，整體房市移轉量開始以每年3~5%的幅度緩步增加，房產業界普遍預估，2018年可恢復至27.5~28萬棟，如無重大意外，2019年更上看29萬棟，距離代表溫和成長的30萬棟目標，已是一步之遙。

▲新竹科學園區。（圖／ETtoday資料照）

房市回暖確立也帶動建商信心大增，據統計，光是北台灣今年前3季的新成屋與預售屋推案量就高達8577億元，年增幅是驚人的42.8%，其中，新竹推案狀況更是「遍地開花」，前3季推案量約932.9億元，除了竹北4大重劃區外，新竹市東區、北區等地的推案量也都達百億元以上，火熱程度可見一斑。

然而，房市才剛復甦就出現推案量暴增的情形，也讓不少人擔憂，龐大的待售與新建餘屋壓力，恐讓房市重回好不容易才脫離的「加護病房」。畢竟根據統計，已近1年實價揭露之住宅平均總價換算，北台灣4都的待售餘屋總銷金額高達6206億元，以目前緩步增溫的買氣來看，賣壓不可謂不沉重。

不過，若進一步分析則可發現，這波新建與待售餘屋的賣壓，絕大部分都集中在北三都，其中，新北市與桃園市第4季的新建待售餘屋量均超過1.3萬戶，待售總金額則分別約2200億元與1500億元，台北市則是因為平均總價較高，加上有豪宅因素影響，待售金額雖也有近2000億元。

反觀新竹地區，即便推案爆大量，但新建待售餘屋量體僅有約5000戶與600億元，僅佔北台灣不到10%，以新竹客層的購買力與房價水準而言，餘屋與賣壓問題並不大，加上近期市場上已陸續湧現換屋族與置產族，建商近2年推出的建案則多為去化速度快的低總價產品，對消費者而言，選擇性反而更多元。

▲關埔重劃區鳥瞰圖。（圖／ETtoday資料照）

以新竹市推案重鎮關埔重劃區為例，因為是距離竹科最近的重劃區，同時也被視作竹科門戶，是新竹最炙手可熱的區域，除了緊鄰竹科的地理位置優勢，距離光復路商圈也不遠，周圍的機能早已發達成熟，加上好市多進駐、未來迪卡儂會興建的台灣概念館，整體生活機能非常方便。

交通方面，對外聯絡道路北上可快速連結國道1號新竹交流道，且可免去進出竹科的塞車之苦，重劃區內則有規劃商業地，未來商業大樓將以空橋串連，加上周邊還有明星學校支撐房價，因而吸引的不只有自住客，還有為數不少的外地置產客也加入搶買的行列。

由於看好該區發展，近期除了有不少區域建商搶進推案，也吸引全國性大型建商興富發建設，與全球人壽合作推出重量級指標案「竹科悅揚」。

該案規劃5棟地上24層、地下4層的住商合一地標建築，為總戶數近千戶的大型社區，其中的A、B棟更規劃有2500坪商場，其餘棟別則規劃2層樓的店面，住家規劃24~38坪，因主打低總價，並以3字頭房價與輕鬆付款條件為訴求，成為今年新竹房市的熱銷個案。

相較之下，新竹市區因受限於可建素地不足，推案量與建案規模雖然不及重劃區，但生活機能完整取勝，個案多依已形塑完成的小環境特性規劃建案，也受到不少自住民眾青睞。例如寶睿地產就在新竹市政府座落的市政特區，推出結合人文歷史與五星級飯店規劃的都會精品宅「寶睿市政」。

「寶睿市政」基地位於經國路與北大路166巷附近，除了鄰近市政府、市議會等公家機關，周邊還有城隍廟商圈、大遠百、Big City、SOGO站前店等百貨公司，生活機能優越，但因社區位處巷內，環境鬧中取靜。

全案規劃地上14層、地下3層建物，社區內有挑高迎賓大廳、多功能交誼廳，以及人文書坊、視聽室、親子遊戲空間與空中花園等多樣化飯店式公設，產品規劃28～32坪2房與43～46坪3房，並配備包括日本林內、德國博世、3M淨水設備，以及瑞士LAUFEN等高級進口建材，開價每坪36~39萬元。