首席大苑地段為王　勤美誠品商圈2房宅

▲勤美成品商圈。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台中報導

勤美誠品商圈是全台知名的百貨商圈與文青散步道，更是20多年前台中最早的豪宅聚落之一，區內小宅屋齡已屆10多年、新住宅稀缺；「首席大苑」整合4戶透天住宅，推出26至34坪的2房3房，合併戶達54坪，強調地段緊鄰草悟道、勤美誠品百貨與NOVA商城，鄰近總價1000至1500萬元，瞄準商務置產客與大換小的自住客。

在台中市的城市發展中，中港路（台灣大道前身）、公益路與英才路串聯商辦、百貨公司以及科博館、市民廣場、文化中心、經國綠園道，如今的勤美誠品前身更是大廣三百貨量販的原址；20多年過去，隨著勤美誠品帶動區段文創產業、咖啡餐飲業興盛，地段價值仍是不少老台中人的最愛，如今傳出全國大飯店以及「老佛爺」等建案，都將推出當地多年不見的換屋型以上規劃，價值仍可見一斑。

▲市民廣場。（圖／ETtoday資料照）

看好同區段小宅產品的稀缺性，「首席大苑」成功整合台灣大道311巷1弄的透天住宅，鄰近中正國小、NOVA、勤美誠品商圈、草悟道，美村商圈以及台灣大道的金融商圈，堪稱當地少見的一巷住宅。由於地段位於外籍商辦商圈，每坪租金1000至1200元，加上未來捷運藍線利多，西區地段有商務租賃需求。

▲草悟道空拍。（圖／ETtoday資料照）

住宅1樓挑高5米6、規劃飯店式門廳，靜態為主的公設包括交誼廳、社區廚房、閱覽室，針對少子化、大換小的客群。建築規劃10樓，2至9樓為標準4併、雙電梯，戶戶邊間，26坪標準2房，室內為1雙人床、1單人床格局，每房獨立開窗；28坪可以達到2+1房，等於多出一間書房。總價約1000萬元上下。

此外，34坪3房有玄關、L型廚具，客餐廳屬於長型格局，2房雙人床、1單人床，衛浴均開窗。31坪就少玄關，1雙人床、2單人房。總價1200至1300萬元。

▲「首席大苑」外觀照。（圖／ETtoday資料照）

建材部分，全案由中華電信規劃智慧雲端科技宅，其中各戶玄關門搭配耶魯電子鎖結合密碼、感應、鑰匙、指紋、遠端開啟等服務；每層搭配制音墊，戶戶有全熱交換器、YKK氣密窗與國際牌全自動免治馬桶，地板配置搭配杜拜帆船飯店等級的RAK磁磚， 強調硬度高、好保養。