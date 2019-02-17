ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

首席大苑地段為王　勤美誠品商圈2房宅

ETtoday新聞雲

▲勤美成品商圈。（圖／ETtoday資料照）

▲勤美成品商圈。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台中報導

勤美誠品商圈是全台知名的百貨商圈與文青散步道，更是20多年前台中最早的豪宅聚落之一，區內小宅屋齡已屆10多年、新住宅稀缺；「首席大苑」整合4戶透天住宅，推出26至34坪的2房3房，合併戶達54坪，強調地段緊鄰草悟道、勤美誠品百貨與NOVA商城，鄰近總價1000至1500萬元，瞄準商務置產客與大換小的自住客。

在台中市的城市發展中，中港路（台灣大道前身）、公益路與英才路串聯商辦、百貨公司以及科博館、市民廣場、文化中心、經國綠園道，如今的勤美誠品前身更是大廣三百貨量販的原址；20多年過去，隨著勤美誠品帶動區段文創產業、咖啡餐飲業興盛，地段價值仍是不少老台中人的最愛，如今傳出全國大飯店以及「老佛爺」等建案，都將推出當地多年不見的換屋型以上規劃，價值仍可見一斑。

▲市民廣場。（圖／ETtoday資料照）

▲市民廣場。（圖／ETtoday資料照）

看好同區段小宅產品的稀缺性，「首席大苑」成功整合台灣大道311巷1弄的透天住宅，鄰近中正國小、NOVA、勤美誠品商圈、草悟道，美村商圈以及台灣大道的金融商圈，堪稱當地少見的一巷住宅。由於地段位於外籍商辦商圈，每坪租金1000至1200元，加上未來捷運藍線利多，西區地段有商務租賃需求。

▲草悟道空拍。（圖／ETtoday資料照）

▲草悟道空拍。（圖／ETtoday資料照）

住宅1樓挑高5米6、規劃飯店式門廳，靜態為主的公設包括交誼廳、社區廚房、閱覽室，針對少子化、大換小的客群。建築規劃10樓，2至9樓為標準4併、雙電梯，戶戶邊間，26坪標準2房，室內為1雙人床、1單人床格局，每房獨立開窗；28坪可以達到2+1房，等於多出一間書房。總價約1000萬元上下。

此外，34坪3房有玄關、L型廚具，客餐廳屬於長型格局，2房雙人床、1單人床，衛浴均開窗。31坪就少玄關，1雙人床、2單人房。總價1200至1300萬元。

▲「首席大苑」外觀照。（圖／ETtoday資料照）

▲「首席大苑」外觀照。（圖／ETtoday資料照）

建材部分，全案由中華電信規劃智慧雲端科技宅，其中各戶玄關門搭配耶魯電子鎖結合密碼、感應、鑰匙、指紋、遠端開啟等服務；每層搭配制音墊，戶戶有全熱交換器、YKK氣密窗與國際牌全自動免治馬桶，地板配置搭配杜拜帆船飯店等級的RAK磁磚， 強調硬度高、好保養。

關鍵字：房產首席大苑勤美誠品商圈2房

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

首席大苑地段為王　勤美誠品商圈2房宅

勤美誠品商圈是全台知名的百貨商圈與文青散步道，更是20多年前台中最早的豪宅聚落之一，區內小宅屋齡已屆10多年、新住宅稀缺；「首席大苑」整合4戶透天住宅，推出26至34坪的2房3房，合併戶達54坪，強調地段緊鄰草悟道、勤美誠品百貨與NOVA商城，鄰近總價1000至1500萬元，瞄準商務置產客與大換小的自住客。

1小時前

產學攜手合作　培育不動產高階管理人才

因應不動產業界培訓碩士高階管理人才的需求，台北市不動產代銷經紀商業同業公會與國立台北商業大學首度攜手合作，2/19將於台北商業大學開設「不動產經營與行銷管理專班」，致力培育不動產業的專業人才。

1小時前

萬華水岸豪宅「每坪破百」風光預售！4年後價格落魄腰斬...內幕曝光神逆轉

位於北市環河南路一段的豪宅「全坤雲峰」，除了坐擁河景第一排動人景觀，也離西門町商圈不遠，起初建商預估每坪破百萬，後來也祭出75折衝買氣，怎料4年過去，實價竟出現4字頭，根本直接腰斬；對此業者不禁苦笑，同時曝光會落到每坪41.2萬價格的內幕。

6小時前

影／轉手秒賠1445萬！內湖「慘賠一條街」又傳災情...3年12戶斷頭逃命

台北市內湖區的新富街位於內湖五期重劃區內，交通位置便利且道路規劃隱密，屬於北市房產精華地段，但近年房市景氣低迷，這條街接連爆出屋主賠售的案例，淪為名副其實的「慘賠一條街」，根據內政部的實價揭露，近期又有2戶屋主轉手，其中一戶賠了1445萬元，從2016年1月至今，3年間已有12間房子賠售。

9小時前

讀者迴響

熱門新聞

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應..

她月付1萬幫男友繳房貸　神人勸..

娃娃機月賺500！達人曝西門町..

萬華水岸豪宅價格腰斬！內幕曝光

台北貴婦最愛一條街100m倒光..

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東..

1千萬屋用2千萬賣　事實就是存..

西門町5年打趴東區！關鍵在信義..

台商回流！台中千萬宅銷售增

最新新聞更多

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

娃娃機月賺500！達人曝西門町..

高雄「一戶6千萬」豪宅已售12..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366