首創商場房仲店面　台灣房屋林口A9插旗

▲台灣房屋林口A9環球店開幕台灣房屋首席總經理彭培業出席剪綵 。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

房市買氣增溫，台灣房屋為服務購屋民眾，於林口A9捷運站成立林口A9環球特許加盟店這是全台房仲業，第一間設於捷運商埸的房仲店面，可說是房仲服務時間走向了與百貨商城同步的新里程碑！2月17日舉行開幕儀式，台灣房屋首席總經理彭培業親自出席，新北市各級民代與建商地方仕紳都到埸看好林口發展！

台灣房屋首席總經理彭培業表示，房仲業的服務是要走入生活，台灣房屋獨步全台，A9環球店面365天全年不打烊，包含年節也照常營業，是房仲業的一級服務示範店，搭配全年無休的AI地產機器人，希望能提供民眾零時差的服務，更凸顯台灣房屋對於購屋者的服務決心，以及房市的信心。

台灣房屋林口A9環球特許加盟店店東周起帆，也是林口捷運旗艦店的店東，長期深耕林口，地方人脈豐沛，對於林口房市發展，深具信心。他表示，雖然林口受到整體房市轉向影響，前兩年價量盤整，2018年買氣漸回，且機捷拉近了北北桃的交通距離，也擴大了大台北生活圈範圍，這增添林口購屋族的信心。

周起帆指出，A9林口站有環球購物中心開幕，並增設交通轉運站，更增添生活機能。而文化北路第一工業區將於今年進行重劃，規劃高科技低汙染產業進駐；而美國學校林口分校的預定地在文化北路一段，林口居住人口和商業氛圍將會逐漸轉型，趨向國際化，後市可期。