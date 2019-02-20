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桃園首座社宅「中路2號」受理申請　一般戶租金7500元起

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▲▼桃園首座社會住宅中路二號明天開放申請。（圖／桃園市政府）

▲中路二號二房型樣品屋。（圖／桃園市政府）

記者黃靖惠／綜合報導

無殼蝸牛想便宜租房，可以考慮桃園市首座社會住宅「中路2號」，將於20日開始受理申請，其中政策戶租金最低5700元起、一般戶租金7500元起，最快9月能入住。

「中路2號」社宅位於桃園區力行路及力行路328巷交叉口，基地面積為4546平方公尺，規劃一至三房多元房型，並配有店鋪及公立托嬰中心，為地上16層及17層、地下3層，提供212戶住宅單元，基地東側、北側分別鄰接消防局及私立康萊爾雙語中小學，並鄰近向陽公園。

桃園市住宅處公告，自2月20日起至3月5日止開始受理申請，申請人可至桃園市政府2樓川堂、龜山住宅發展處辦公室，繳交申請須知、申請書、租賃契約、住戶生活規約、服務性入住計畫簡章請詳閱附件，或是於線上申請網址 http://housing.tycg.gov.tw/HouseRent/portal/default

另外，桃園市住宅發展處補充，申請社宅者須符合下列條件，包括年齡達18歲以上、設籍桃園市滿1年或於桃園就學、就業、家庭成員於基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅、每人每月平均所得低於5萬1023元、所有不動產總價值低於540萬元、未申請其餘社會住宅、租金補貼、包租代管。

至於「中路2號」社宅租金部分，參考周圍市價行情，一般戶市價8折，月租金一房7250元、二房13400元、三房16400元；政策戶由市府編列差額補貼至6折，月租金一房5700元、二房10600元、三房12900元。

▲▼桃園首座社會住宅中路二號明天開放申請。（圖／桃園市政府）

▲中路二號三房型樣品屋。（圖／桃園市政府）

▲中路二號一房型樣品屋。（圖／桃園市政府）

▲中路二號一房型樣品屋。（圖／桃園市政府）

關鍵字：社會住宅中路2號桃園市租金

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