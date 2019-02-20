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房地產別亂買／沒有富爸爸！　月薪22K...我的購屋頭期款打哪來？

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▲▼小資族,買房,收租,房間,臥室,存錢,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）

文／洪倩宜　圖／免費圖庫pixabay

小廖與小傑是一對個性截然不同的好哥們，小廖個性保守、謹慎，凡事有計畫，大學畢業後就努力補習考國考，當上公務員之後，每個月認真地儲蓄、投資基金、ETF，目標就是趕快存夠錢買房，好把交往多年的女朋友娶回家。

反觀小傑，由於外表出色帥氣，換女友就跟換工作一樣，汰換率特高。而擔任業務工作的他，收入大起大落，花錢也沒個節制，使用的是高檔手機，穿名牌、開名車，卻是一個標準的月光族。

目前兩人同樣在外面租房子，幾年時間下來，小廖已經成功存到一筆自備款，開始到處看屋準備買新房，倒是小傑，戶頭裡卻連六位數都不到……。

台灣低薪問題嚴重，不少年輕人感嘆「薪水低、物價高，根本存不到錢，更遑論買房子」。畢竟買房要有自備款，對不少起薪只有22K的年輕人而言，想存到第一桶金，談何容易，但也不能因此就放棄夢想，月薪22K 買房絕對是神話，不過，大多數社會新鮮人起薪都是這樣開始的，每個人再透過職場經驗及能力的累積，爭取升職或轉職加薪，只要目標明確，下定決心要累積買房的第一桶金，假以時日必定能成功達標。

不少小資族認為，與其幫房東養房，不如替自己找個永久的家。筆者認同這樣的觀念，但提醒大家，會作夢是對的，但不要光是做夢而沒有行動，有空時不妨先去看看房子，跟房仲業務聊聊天，從郊區、小坪數及低總價的物件開始看起，利用幾年的時間慢慢觀察，培養自己對房市、房價的敏銳度，如果存款累積達到百萬之譜，一旦等到理想的標的出現，就可立即出手。

現在年輕人踏入社會的年紀多半約25 歲上下，若設定35 歲前買房，等於有長達近10 年的時間可以籌措買房的頭期款。若想儲蓄150 萬元的自備款，等於每年至少要存下18 萬元，這個金額其實並不算高，若有幸找到另一半一起存錢，買房圓夢的時間或許還能減半呢！

投資自己＋理財儲蓄，十年存百萬頭期款不是夢

不過，筆者認為，真正的「開源」還是來自工作薪資的成長。在25 ～35 歲的黃金十年，應投注最多心力在工作上。若能想辦法讓收入倍增，投資本金就能快速擴大，用大錢滾大錢的賺錢效率更高。小資族在追求升職加薪的同時，若能有紀律、有毅力地理財儲蓄，並把每年公司配發的紅利及年終獎金有效運用，將扣除生活費之後的可支配所得，透過2 成定存、2 成儲蓄險、3 成定期定額買基金、債券型基金或3 成外幣存款等不同方式，分散投資風險。若不知道怎麼選擇何種基金，除詢問銀行理財專員外，也可上理財相關網站蒐集資料，例如Yahoo ！奇摩網站的理財頻道每年都舉辦「奇摩基金大賞」活動，由投資人直接票選年度最佳基金，就是很好的參考指標。

若每月投入2 萬元購買定期定額基金，預期報酬率為8％，只需4.5 年便可累積到百萬元的第一桶金。此外，也可選擇殖利率高的概念股加快資金累積的速度，一般來說，台幣及外幣定存、儲蓄險、配息基金甚至跟會都是小資族可運用的理財方式，但只有保單和定存可保本，其他投資均有本金變動的風險（參見表1-7）。

沒有富爸爸！　月薪22K...我的購屋頭期款打哪來？（圖／時報出版提供）

運用多元投資工具，分散投資風險

若依數學公式計算，小資族每個月只要在銀行帳戶存入10,000 元，等於1 年存12 萬元，8 年多就能存到100 萬元。不過，100 萬元不過是個「最基本盤」，透過投資，才能更快達成目標，提早實現夢想，如果不選擇操作風險大且專業性高的股票投資，以10 年為一個投資期間，仍有許多定存以外的理財工具，風險低、又能帶來比定存更好的報酬率，例如年報酬率可達4 ～ 6％的債券型基金，或每個月用10,000 元定額定期投資2 ～ 3 檔基金，只要運用每月薪水的1 ／ 3，約為10,000 ～ 15,000 元，展開投資起點便已足夠。

總之，要存夠頭期款一定要開源節能，或許會犧牲一些生活品質，但只要固定儲蓄、多做功課，早點規劃，加上低利優惠房貸，想買一間房子，真的沒有想像中困難。

倩宜姊姊的買屋小叮嚀

Q：如何在35 歲之前存到第一桶金？

A：1. 節流： 盡可能省下不必要花費，盡量降低娛樂費、聚餐費、多在家開伙、少買名牌衣物、減少出國旅遊次數等開銷。

2. 開源： 留意工作的「薪資成長性」，把握黃金十年全心投入工作，設法讓收入倍增。另外，若心有餘力，不妨再找份兼職，也能增加些許收入。

3. 記帳： 藉此檢視所有開支，掌握每月收支，確保跟理財規劃一致。

●作者洪倩宜，文章摘錄自《錢難賺，房地產別亂買：一位單親辣媽的真心告白》，由時報出版授權提供。

錢難賺，房地產別亂買：一位單親辣媽的真心告白。（圖／時報出版提供）

關鍵字：房產雲錢難賺房地產別亂買房產租屋買房

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