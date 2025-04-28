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「小李子」新址曝光　老闆砸4150萬「自己當房東」

記者項瀚／台北報導

35年清粥小菜名店「小李子」因房東要都更，確定在4月底熄燈，而新址一樣開在復興南路二段，兩處只距離650公尺。老闆林慶生透露，新址是去年買下的，自己當房東，目前已在裝潢尾聲了。經查，該店面權狀31坪，以4150萬元交易，每坪133.6萬元。

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▲▼ 小李子,清粥小菜 。（圖／記者項瀚攝）

▲清粥小菜名店「小李子」因房東要都更，確定在4月底熄燈，未來將在同一路段開出新的分店。（圖／記者項瀚攝）

位於北市大安區「宵夜一條街」、擁35年歷史的清粥小菜名店「小李子」因房東要都更，因此近日宣布確定在4月30日熄燈，再度造成網友熱議，這幾天生意大爆滿也再躍上新聞版面。

2023年「小李子」老闆林慶生接受《ETtoday新聞雲》專訪，他透露，33年前創立時只承租1間店面，約20年前越做越大，一共承租4間店面並打通（1樓2間、2樓2間），初估30多年下來繳租達7000萬元。

如今，「小李子」即將熄燈，現在也張貼出布條，新據點一樣是開在復興南路上，只需往南走650公尺、步行10分鐘，位置靠近復興南路二段尾端，靠近辛亥路。

▲▼ 復興南路二段 。（圖／記者項瀚攝）

▲35年清粥小菜名店「小李子」新址也位於復興南路二段，目前正在內部裝潢。（圖／記者項瀚攝）

林慶生再度接受《ETtoday新聞雲》訪問，他透露：「決定繼續開店，主要就是為了老員工、老主顧，地點選擇上不想離原址太遠，比較可惜的是這邊（新據點）只有30出頭坪，空間小，大概只能擺下7~8桌，區域足夠大的店面實在不好找，只好先委屈大家一下。」

林慶生透露：「這次，新店面不是承租的，而是之前就先買下來了，目前已在裝潢尾聲，不用太久就能跟大家見面了。」至於店面價格，他說：「行情價啦。」

經查實價登錄，該店面權狀31坪，在去年5月以4150萬元交易，換算每坪133.6萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析：「小李子新據點位於復興南路二段底、靠近辛亥路，臨路較窄，曝光度略為遜色原址，但作為名店，本就具自帶人潮的一定實力，且新址點位也實屬不差，離科技大樓捷運站更近，後頭又是著名的118巷美食一條街，能吃到更多的學生族群。」

不過，徐佳馨提到：「新址周圍雖有台大停車場，但對比過去較不方便，對於目的型消費的餐廳來說可能會是抗性之一，此外新址雖然沒有租金壓力，但受限於面積大小，未來就得拚翻桌率及外帶、外送市場。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲清粥小菜名店「小李子」新舊址的優劣勢分析。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

 

關鍵字：清粥小菜小李子歇業倒了搬家大安區住商不動產店面租金都更

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