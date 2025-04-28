南台中15分鐘生活圈崛起　自住客首選高ＣＰ值新案出爐

▲被視為台中下一個10年重點發展的南台中，以最具生活感的百貨「文心秀泰」為中心，鄰近的「15分鐘生活圈」快速躍升為自住客首選區域。（圖／業者提供）
記者陳筱惠／台中報導
在台中房市回歸自住剛性需求下，被視為台中下一個10年重點發展的南台中，以最具生活感的百貨「文心秀泰」為中心，鄰近的「15分鐘生活圈」快速躍升為自住客首選區域。
「文心秀泰」位居南屯區，周邊生活圈不僅具備機能、公園，更是過去有著富人居美稱的八期重劃區，受到烏日區全台最大百貨「D-ONE第一大天地」動工，本就具備交通優勢的南台中，更呈現眾星拱月般的地位。
以「文心秀泰」為中心點，鄰近的「15分鐘生活圈」更成為自住剛需買盤的狩獵範圍，包含南區、大里、7期重劃區、13期重劃區、西區等，其中以土地價格推算未來預售案價格，各區都將突破6字頭大關。
▼ 台中市近期購地、推案一覽表 。（圖／資料來源：重大資訊觀測站、記者彙整）
|區域
|地段
|建商/開發商
|每坪購地單價（萬元）
|預售案/建案名稱
|推估開價（萬元/坪）
|南屯區
|大進段
|亞昕集團
|約239
|尚未命名
|8-9字頭
|西屯區
|惠來段73地號
|寶輝建設
|388.3
|尚未命名
|破百萬
|南屯區
|昌明段
|順天建設
|約110
|順天MR.L
|8字頭
|南區（13期）
|大慶段
|惠宇建設
|約7字頭
|惠宇大然
|破7字頭
|大里區
|故鄉KTV房地
|亞昕集團
|約194
|尚未命名
|破6字頭
|南區
|文心南路X高工路口
|坤悅開發
|約7字頭
|坤悅語文心
|5字頭
從開發商原料-土地價格來比較，南屯區大進段、位於捷運南屯站旁的土地，由上櫃建商亞昕集團（5213）換算每坪單價約239萬元取得，將推出1-3房產品，市場推估，房價將落在8、9字頭。
而西屯七期重劃區，則是在去年底由寶輝建設以每坪388.3萬元，取得「歐風商旅」所在地的「惠民段73地號」土地，未來開價將衝破百萬元。
另外，13期重劃區也出現百萬地價，包含南屯區由順天建設每坪約110萬元取得的昌明段土地，已推出「順天MR.L」新案，開價登上8字頭。另一側13期南區的大慶段7字頭土地，已推出新案「惠宇大然」，最高價登上7字頭。
值得一提的是，就連鄰近南區的大里區，近期同樣是亞昕集團斥資11.39億元買下「故鄉KTV」房地，創下每坪高達194萬元，市場推估未來新案價格直破6字頭。
綜上所述在這「文心秀泰15分鐘生活圈」中，未來新案已經宣告「坐穩6字頭」的趨勢，現主時，由坤悅開發精心打造的「坤悅語文心」建案，憑藉其優越地段、精品規格與親民價格，強勢登場，成為近期最受矚目的高ＣＰ值代表。
▲不少家庭客群，直接因雙語名校「樹義國小」而提前佈局。（圖／業者提供）
「坤悅語文心」位於南區文心南路與高工路交會口，地標建築規劃加上南區地王姿態，機能步行就可達全聯、愛買、樹義國小與豐富小吃商圈，車程近距離內，可涵蓋雙鐵共構大慶車站、中山醫，真正實現完美生活的理想樣貌。
「坤悅語文心」規劃22層超高建築，社區設計均質3房、公設規劃兼顧實用與美學，導入豪宅規格，客群涵蓋醫師、公教人員、自營商等，相當均質，也有科技買盤為了學區提前卡位，就是因爲「坤悅語文心」不僅擁13期紅利，又享八期規格的特殊地位。
▲「坤悅語文心」以每坪還有5字頭的實惠價位，提供媲美豪宅的建材受到自住客青睞。（圖／業者提供）
「坤悅語文心」以每坪還有5字頭的實惠價位，提供媲美豪宅的建材，配置頂級規格，包含YKK氣密窗、大建室內靜音門、整套日本PANASONIC廚具、衛浴，主、次浴全配PANASONIC電腦馬桶、溫控龍頭，所有暖風機和馬桶還加碼nanoe抑菌功能，就連德國木地板也加碼。
「坤悅語文心」專案協理分析，其實我們還有不少家庭客群，直接點名是因社區對面的雙語名校「樹義國小」而來，不論是公設規劃、地段條件、總價預算、建商品質，建構出的生活樣貌，都讓已購客相當期待。
▲坤悅開發以軟性服務和多元社區活動讓已購客感念在心，用心推動大型講座、親子活動、名人講座，近一步吸引更多自住客群購屋。（圖／業者提供）
而坤悅開發深耕中台灣，不論景氣好壞，都強調重視自住需求、專注打造好宅聞名，更是連續7年獲得誠信建商認證，更用心致力於在肉眼看不見的地方，加上「24小時聯絡、48小時勘查、72小時到府維修」的貼心售後服務SOP，坤悅家族聲勢更加壯大。
近年來，坤悅開發更持續以軟性服務和多元社區活動讓已購客感念在心，用心推動大型講座、親子活動、名人講座，近一步吸引更多自住客群購屋，優質的品牌形象有目共睹。
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