南台中15分鐘生活圈崛起　自住客首選高ＣＰ值新案出爐

▲被視為台中下一個10年重點發展的南台中，以最具生活感的百貨「文心秀泰」為中心，鄰近的「15分鐘生活圈」快速躍升為自住客首選區域。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在台中房市回歸自住剛性需求下，被視為台中下一個10年重點發展的南台中，以最具生活感的百貨「文心秀泰」為中心，鄰近的「15分鐘生活圈」快速躍升為自住客首選區域。

「文心秀泰」位居南屯區，周邊生活圈不僅具備機能、公園，更是過去有著富人居美稱的八期重劃區，受到烏日區全台最大百貨「D-ONE第一大天地」動工，本就具備交通優勢的南台中，更呈現眾星拱月般的地位。

以「文心秀泰」為中心點，鄰近的「15分鐘生活圈」更成為自住剛需買盤的狩獵範圍，包含南區、大里、7期重劃區、13期重劃區、西區等，其中以土地價格推算未來預售案價格，各區都將突破6字頭大關。

▼ 台中市近期購地、推案一覽表 。（圖／資料來源：重大資訊觀測站、記者彙整）

區域 地段 建商/開發商 每坪購地單價（萬元） 預售案/建案名稱 推估開價（萬元/坪） 南屯區 大進段 亞昕集團 約239 尚未命名 8-9字頭 西屯區 惠來段73地號 寶輝建設 388.3 尚未命名 破百萬 南屯區 昌明段 順天建設 約110 順天MR.L 8字頭 南區（13期） 大慶段 惠宇建設 約7字頭 惠宇大然 破7字頭 大里區 故鄉KTV房地 亞昕集團 約194 尚未命名 破6字頭 南區 文心南路X高工路口 坤悅開發 約7字頭 坤悅語文心 5字頭

從開發商原料-土地價格來比較，南屯區大進段、位於捷運南屯站旁的土地，由上櫃建商亞昕集團（5213）換算每坪單價約239萬元取得，將推出1-3房產品，市場推估，房價將落在8、9字頭。

而西屯七期重劃區，則是在去年底由寶輝建設以每坪388.3萬元，取得「歐風商旅」所在地的「惠民段73地號」土地，未來開價將衝破百萬元。

另外，13期重劃區也出現百萬地價，包含南屯區由順天建設每坪約110萬元取得的昌明段土地，已推出「順天MR.L」新案，開價登上8字頭。另一側13期南區的大慶段7字頭土地，已推出新案「惠宇大然」，最高價登上7字頭。

值得一提的是，就連鄰近南區的大里區，近期同樣是亞昕集團斥資11.39億元買下「故鄉KTV」房地，創下每坪高達194萬元，市場推估未來新案價格直破6字頭。

綜上所述在這「文心秀泰15分鐘生活圈」中，未來新案已經宣告「坐穩6字頭」的趨勢，現主時，由坤悅開發精心打造的「坤悅語文心」建案，憑藉其優越地段、精品規格與親民價格，強勢登場，成為近期最受矚目的高ＣＰ值代表。

▲不少家庭客群，直接因雙語名校「樹義國小」而提前佈局。（圖／業者提供）

「坤悅語文心」位於南區文心南路與高工路交會口，地標建築規劃加上南區地王姿態，機能步行就可達全聯、愛買、樹義國小與豐富小吃商圈，車程近距離內，可涵蓋雙鐵共構大慶車站、中山醫，真正實現完美生活的理想樣貌。

「坤悅語文心」規劃22層超高建築，社區設計均質3房、公設規劃兼顧實用與美學，導入豪宅規格，客群涵蓋醫師、公教人員、自營商等，相當均質，也有科技買盤為了學區提前卡位，就是因爲「坤悅語文心」不僅擁13期紅利，又享八期規格的特殊地位。

▲「坤悅語文心」以每坪還有5字頭的實惠價位，提供媲美豪宅的建材受到自住客青睞。（圖／業者提供）

「坤悅語文心」以每坪還有5字頭的實惠價位，提供媲美豪宅的建材，配置頂級規格，包含YKK氣密窗、大建室內靜音門、整套日本PANASONIC廚具、衛浴，主、次浴全配PANASONIC電腦馬桶、溫控龍頭，所有暖風機和馬桶還加碼nanoe抑菌功能，就連德國木地板也加碼。

「坤悅語文心」專案協理分析，其實我們還有不少家庭客群，直接點名是因社區對面的雙語名校「樹義國小」而來，不論是公設規劃、地段條件、總價預算、建商品質，建構出的生活樣貌，都讓已購客相當期待。

▲坤悅開發以軟性服務和多元社區活動讓已購客感念在心，用心推動大型講座、親子活動、名人講座，近一步吸引更多自住客群購屋。（圖／業者提供）

而坤悅開發深耕中台灣，不論景氣好壞，都強調重視自住需求、專注打造好宅聞名，更是連續7年獲得誠信建商認證，更用心致力於在肉眼看不見的地方，加上「24小時聯絡、48小時勘查、72小時到府維修」的貼心售後服務SOP，坤悅家族聲勢更加壯大。

近年來，坤悅開發更持續以軟性服務和多元社區活動讓已購客感念在心，用心推動大型講座、親子活動、名人講座，近一步吸引更多自住客群購屋，優質的品牌形象有目共睹。