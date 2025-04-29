大學畢業當保全！他拚「1科系碩士」成功翻身　年薪飆破300萬

▲原本擔任保全的原PO，苦讀考上資工研究所後，年薪翻漲8倍。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

許多人夢寐以求高薪的工作！一位網友就分享自己戲劇性的職涯轉變經歷，表示他原本擔任保全工作，透過苦讀考取資工研究所成功轉職科技業，從年薪40萬元暴增至300萬元，勵志的成長經歷引發網友高度關注。

原PO在Dcard以「保全重讀資工所人生大逆轉 年薪40暴漲至300萬」為題發文，表示大學畢業後便在工廠擔任保全，當時的年薪僅有40萬元，後來偶然在網上接觸到許多成功考取資工研究所的心路歷程，被激勵的他毅然決然買了補習班整套教材，利用工作空檔埋首苦讀，下班後也勤奮不懈地複習。

為了彌補基礎的不足，他奮力苦讀2年，最終如願考取頂尖「四大」研究所。歷經2年半的紮實研究終於順利畢業，並入職科技業，年薪翻漲至少8倍，擁有逾300萬元的年薪。

原PO建議想翻轉現況，不妨考慮報考頂尖資工研究所，「四大四中」（臺大、清大、交大、成大、中央、中興、中正、中山）畢業基本上是進入科技業的保證，並直言「這一行永遠都缺人，高薪缺也很多，就看你有沒有本事而已」。

貼文曝光後，引發網友正反兩極反應，部分網友抱持懷疑態度，質疑內容的真實性，「是不是哪個補習班來招生的？」「不要瞎掰好嗎？」

另一部分人則深受鼓舞，認為看完覺得好有衝勁，「又看見讀書的動力」，還有人詢問：「請問有推薦的補習班嗎，想轉行跨考資工所了」。



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