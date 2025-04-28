往生互助會破產清算　神秘董娘加價千萬拍下台中透天

▲2013年立案的台中市社團法人中華家庭教育互助協會本部今日進入首拍。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

2013年立案的台中市社團法人中華家庭教育互助協會，過去向民眾以每個月固定繳費2100元，表示會員往生後就能領回本金加利息，但2021年中華家庭教育互助協會卻被爆出財務危機，隨後進入破產清算，今（28）日該互助會位於台中市東區的本部首拍，底價3903萬元，共吸引7組人馬，由鄭姓自然人出手，加價1128萬元，以5031萬元得標。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴 解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

回顧整起事件，由議員揭露2013年立案的台中市社團法人中華家庭教育互助協會，吸引許多老人家省吃儉用，月繳幾千塊加入往生互助會，為的就是存老本辦身後事，民眾以每個月固定繳費2100元，在往生後就能領回本金加利息，讓擔心自己萬一離世，喪葬費會成為子女負擔的老人家相當心動。

但2021年該互助會的互助金領取規範方法，原本從會員往生後7日內領取，變成排隊方式領取，但發現若是2個月不繳會費，就會被除會籍，最後甚至出現要排隊2年才能領取的情況，當時的協會理事長出面回應，表示入不敷出，只能延遲支付，引發會員強烈不滿與恐慌。

▲開標現場吸引7封標書，最終鄭姓董娘加價1128萬元，以5031萬元得標。（圖／讀者提供）



果不其然，該互助會後續以破產清算方式收場，而今日該互助會的本部，位於台中市東區東英路的獨棟透天厝，就進入法拍，該建物共計134.5坪、土地43坪，首拍底價3903萬元，換算單價約29萬元，沒想到吸引7組人馬投標。

據實際現場人員轉述：「該得標人是委請代標公司出手，鄭姓董娘則是打算用來自用，現場一張張標單投進去時，氣氛相當緊張，而該建物之前是可以開放進入屋內，包含點鈔機、沙發、金庫等都一次打包。」

據悉，該建物面寬8米，又是獨棟，屋齡16年，幾乎可說是雙面臨路，而東英路周邊為9期重劃區，近期有不少新案推出，推升拍賣價格。

▲該互助會建物現場還保有當初吸引民眾的招牌。（圖／讀者提供）

對此，透明房訊台中公司經理鄭本明分析：「該案因拍賣標的物屋況良好，加上面寬可停至少4台車，1、2樓打通使用，樓上則是規劃套房，住辦合一，以目前市場行情5000萬元要買到2間透天實屬不易，因此才會吸引投資人出手。」

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴 解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」