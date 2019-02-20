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房地產別亂買／找屋似相親！房子也有理想型　從熟悉商圈開始找

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▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

文／洪倩宜

有人說，看屋就好像相親找對象一樣，除了靠媒人婆、親友或婚姻介紹所撮合及互相看對眼之外，應該多看多比較，才不會吃虧。事實上，看屋找房確實得如此，至少要多看幾間房子，較不容易買貴了，或買到不理想的房子。但這句話套用在小賴身上，卻恰恰相反……。

為了找到理想的房子，小賴尋尋覓覓，跑遍大台北各地，只要有人介紹，新屋去看，中古屋也看，前前後後看了將近上百間房子。照理講，小賴對於找屋、看屋應頗有心得，無奈個性較沒主見的他，反而因為看了太多選擇，更下不了決定，即使好不容易遇到喜歡的物件，也因遲疑許久沒辦法做決定，而被別人搶先一步，屢屢錯過時機，讓他扼腕不已。

買房其實跟相親找伴侶一樣，光憑親友或房仲的說法，很難發現對象（房子）真實的狀況及問題，一定要相處之後才能夠深入了解對方。尤其房子並非屬於標準化商品，即使是同一棟社區，不同樓層及座向，景觀就不同；尤其是中古屋，屋況差異更大，因此多看、多比較是有必要的。但真的不建議像小賴這樣亂槍打鳥，毫無方向地盲目看屋，他應該要先考量，自己買屋的最主要原因到底是什麼。是要準備結婚？方便上班通勤？照料家人？投資置產？畢竟買房的動機不同，適合購屋的地點也不盡相同。

找房子就像找對象，除了找條件好的，更要挑選最適合自己的。大家都知道，房地產最重要的要件就是「location」、「location」及「location」，因此房地產中的高富帥、白富美，就是指在好地段的房子，但條件好、地段佳的房子，通常都價格不斐，不過若想入住好宅，價格又能負擔，還是有些購屋竅門可掌握。

看屋首選自己最熟悉的區段或商圈

如果完全沒有概念，對於買屋地點也無具體想法，則建議不妨從自己熟悉的商圈找起，所謂知己知彼 百戰不殆，每個人對於就學時曾居住過的地方、老家或公司附近，都會有一定程度的了解。既然是熟悉的商圈，舉凡居住環境品質之良窳、交通及生活機能都相對清楚，也減少了入住後適應上的問題，且對當地房價行情也會較有概念，是建議優先看屋的地點。

決定了想要購屋的區段之後，距離覓得理想住家的目標更近了，不過仍有許多眉眉角角要注意：

總價看房貸

為避免每個月房貸太過沈重，影響生活品質，建議每月貸款支出以不超過月薪4 成為佳，最高也不要超過月薪5 成，再回推可負擔房價，並依照預算來考慮空間需求及區域來看屋。

徒步看環境

看屋要先從周邊大環境一併看起，觀察週邊有無便捷的交通設施，如捷運、公車及火車站等，有無學校、市場、公園、小吃店、嫌惡設施等，再看小環境，例如巷道寬度、停車、大樓或社區管理、鄰居素質等，最後再看房屋本身，如坪數、公設、格局、採光、通風及屋況等。俗語說得好，千金難買好鄰居，買屋更要買鄰，除了周邊大環境避免有嫌惡措施，鄰居素質也是觀察重點，看屋時要注意鄰居是否有占用樓梯間及公共走道置放個人物品等行為，了解是否有惡鄰居，以及社區管委會的功能是否健全，看屋時不妨多留意社區大樓的布告欄，了解住戶繳交管理費狀況，和管委員會對於住戶的約束力，社區管理運作順暢，住的品質才有保障。

區段看需求

此外，交通便利的捷運宅向來是大多數購屋族最想要的「理想型」，但你可能不知道捷運宅並非房價都高不可攀，有時候沿著捷運線多坐一站，房價每坪就少5 ～ 10 萬，不妨多坐幾站或乾脆到末端站找屋，甚至有機會省下1 ～ 2 成的房價，即可輕鬆入住捷運宅。生活機能也是找屋的關鍵因素之一，不過通常商業機能發達，也意味著具有環境較吵雜、人潮擁擠等缺點，這時就建議居家選擇離熱鬧商圈周邊500 公尺，走路可到的區域，既享有便利的生活機能，還能確保生活品質。

而附設健身房的社區大樓也是許多民眾購屋時的最愛，但公設比往往30% 起跳，還須額外負擔昂貴的管理費，由於雙北已陸續設置了不少收費相對低廉的運動中心，選擇運動中心周邊的社區或物件，也是降低購屋預算的好方法。

白天看光線

大多數房仲喜歡約在天氣好的白天看屋，因為通常這時候屋況最好，光線好又通風，室內外乾爽，屋況較容易看得一清二楚。但如果連在晴朗的白天看屋，滿屋子都陰陰暗暗，不能讓你滿意，屋況通常也不會太好。若不喜歡西曬的人，則可選擇在下午看屋，了解房屋是否有西曬問題。

晚上聽噪音

白天賞屋光線好，看得一清二楚，如果真的喜歡該物件，則建議晚上再去多看幾次，尤其對於較不熟悉的商圈，曾經有人白天看了幾次屋，感覺沒什麼太大問題，等到晚上複看時，才發現附近有夜市，攤販亂丟垃圾加上排隊人龍，外加喧嘩噪音，趕緊打消購屋念頭。或者物件鄰近大馬路，白天車水馬龍噪音多，聽起來不覺得吵，晚上夜深人靜時，車聲、喇叭聲格外吵雜，雖然有對外窗，但根本沒辦法開窗。此外，晚上看屋可看社區點燈率，從其住戶進駐率，可了解該社區或大樓是否屬於搶手物件。

雨天看漏水

漏水及壁癌是買賣房屋常見的糾紛，尤其是屋齡超過20、30 年的中古屋，免不了會發生這些惱人的問題。想要避開漏水屋，應該選在雨天看屋，甚至在颱風天之後，要特別去看屋況，每個內牆有無滲漏水問題，陽台排水是否正常等。尤其天花板及對外的內牆曾經重新粉刷裝修過的，更要特別注意，想辦法從維修孔或嵌燈觀察，是否有滲漏水或發生過壁癌的痕跡，若沒有信心自己能夠修復或作為買屋的議價條件，建議就不要考慮這類物件，以免自尋煩惱。

倩宜姊姊的找屋小叮嚀

Q：理想型好宅條件面面觀？

A：根據營建署住宅需求動向調查，好宅有四大面向，建議購屋族可依照自己的主要及次要需求作優先排序選擇。

1. 交通便利的捷運宅
2. 攸關子女教育的學區宅
3. 運動中心宅
4. 生活機能宅

此外，也有人信奉「娘家、婆家就要靠近我家」的找屋標準，這時選房的優先順序就是娘家＝婆家＞熟悉商圈＞工作地點＞小孩學校。購屋族可以依照個人需求，任意做優先順序的排列組合。不過，再怎麼選擇，交通條件千萬不可忽略，買房最好要挑在交通便利的地方，例如捷運站、公車站、火車站、快速道路或高速公路交流道附近，不管到哪邊都方便順利。

●作者洪倩宜，文章摘錄自《錢難賺，房地產別亂買：一位單親辣媽的真心告白》，由時報出版授權提供。

錢難賺，房地產別亂買：一位單親辣媽的真心告白。（圖／時報出版提供）

關鍵字：房產雲錢難賺房地產別亂買房產租屋買房

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