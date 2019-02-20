哈林新家「台北花園」地租要120萬　住戶喊苦出租填黑洞

▲哈林新家台北花園是著名地上權建案，但因地價上漲，地租讓居民吃不消。（圖／翻攝自google map）

生活中心／綜合報導

藝人哈林農曆年前被直擊攜妻搬往億級豪宅「台北花園」，讓這棟豪宅再度引發議論。「台北花園」於2003年完工，號稱全台身價最高的地上權案，但因月地租飆漲，曾被名人住戶公開形容為「政府發明最可怕住宅商品」，一年過百萬的額外開銷讓住戶大呼 「吃不消」。

雖有傳言哈林是直接購屋入住，但有知情人士向媒體爆料，指稱哈林僅是租屋居住，再加之根據最新實價顯示，該社區於11月有2筆出租紀錄，分別是月租30萬、139.83坪的12樓，以及月租40萬、189.57坪的13樓，因此哈林極可能居住於這兩戶其中之一。

▲哈林日前被拍到與愛妻張嘉欣返回新家。（圖／鏡週刊提供）

「台北花園」坐落於台北市信義區松勇路31-39號，不少名人曾入住其中，包含前國民黨主席連戰、新光金控董事長吳東進、國泰信託集團理事主席蔡辰男，以及藝人費玉清等人都曾是台北花園住戶，剛完工時，每坪成交價約40萬左右，近幾年來共有5筆成交紀錄，每坪上看60萬至80萬，漲幅約1倍。

▲台北花園近年成交屋價。（圖／翻攝自內政部不動產交易實價）

眾多住戶當初都是看中「台北花園」地上權住宅的好處，紛紛抓緊機會以低價入住信義計畫區，不過因為近年來房貸申請不易，以及2016年地價上漲的衝擊下，地租暴漲，據媒體報導指出，如今反而要每年上繳給政府120萬元至140萬元，其實並未如當初預期的吃香。

由於地上權並未包含土地所有權，銀行只願給予較貴信貸利率對應房屋抵押借款，而非一般不超過2%的房屋抵押利率，讓住戶苦不堪言。包含去年3月釋出、總月租22萬的5樓在內，「台北花園」近期共有3筆出租紀錄，顯然目前住戶為填補地租開銷，轉以出租模式增加收益。