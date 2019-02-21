想換屋！妻出4成頭期款「老公說買他的名才付貸款」　她列4選項：你會怎做

▲原PO和老公住了這間房10多年想換屋。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

一名對夫妻想換屋買第二間房，但雙方卻為了放在誰名下、出多少錢而僵持不下。人妻列出4個選項想詢問大家的意見，「我也很不爽這幾年吵架時，老公數次口不擇言的罵，這房子是他買的叫我滾出去。要我出頭期買他的名，我實在沒這麼大肚量。」不少人則勸不要買，「把錢留著吧」。

原PO今天（21日）在「爆怨公社」臉書社團說，現在住屋是老公的名字，結婚前一起看房買的，她只出一小部分，房貸也都是老公付；住了10幾年想換屋買第二間房，「頭期款4成我出，出的金額比現住的房子價值至少高15%，錢的來源是這些年爸媽給我的。」

原PO表示，老公說要買他的名字，不然不付貸款，「我要求把現在的家過戶給我，老公也不願意，我們也捨不得賣現在的家。」她列出以下4個選項，「如果您們是我會怎麼做」？

▼原PO說，想買的房價格很高。（圖／達志／示意圖）

1、買自己的名，頭期款+房貸全自己出（我可以負擔，但是扣掉孩子們跟自己的花費，每個月可能會透支一些）。

2、照老公的意思，同意買老公的名。我付頭期款4成，現在住家仍是老公的名字。

3、不買房了，擺爛。

4、其它。

原PO說，因為想買的房價格很高，「我也很不爽這幾年吵架時，老公數次口不擇言的罵，這房子是他買的叫我滾出去。要我出頭期買他的名，我實在沒這麼大肚量。」

由於選項一提到「扣掉孩子們跟自己的花費每個月可能會透支」，有網友好奇問「妳老公不用付生活費嗎」？原PO回「以前大部分都他付的，我是一次出大筆錢，比如買第二個車位、裝潢費之類的。」

原PO接著說，「這幾年他看到我爸媽給我的錢多了，一直要我給他錢去投資股票，我不肯，後來就不肯付我跟小孩的錢。所以我這邊就是出我跟孩子們自己的費用，其它的錢都還是老公出的，刷卡我也會刷他的副卡。最近吵架威脅我要停掉，只是說沒做就讓我很不爽。」

▼原PO表示，老公吵架時曾對她說，「這房子我買的滾出去」。（圖／示意照／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

有人說會選擇第一個選項，「未來吵架換妳叫他滾出去」。原PO回「我確實有想過喔，不過以我本身的涵養，我應該是不會這樣做，頂多大門突然換鎖，自己出去玩一陣子不回家，讓他進不去而已。光罵他滾但是趕不了人，不是白罵了嗎？」

一名網友則分享自己的經驗，「我家是婚後買第一間房，頭期款一起出，房貸老公付，登記老公的名字。付完之後買第二間，頭期款還是一起出，第一間過戶給我，第二間登記老公的名字，然後我的房子拿去貸款一小部分做裝潢資金。」

該網友表示，「有人說婚後都是夫妻共有其實不太正確，因為現在如果原PO的先生把第一間房子過戶給太太，那就叫作『贈與』，以後是不論如何都拿不回去也分不到。當初我先生要過戶給我，代書有一再提醒他。」

▼如果您是原PO會怎麼做呢？（圖／資料照）

原PO回，「我想的跟您的做法很接近，但是老公不肯把現在的住房過戶給我。其實我現在要付的頭期已經比當年他出的錢還多2倍多了，他的理由是我的資產比他多，那也是我爸媽給我的。我沒這肚量去送給他。」也有人說，「寫共有，一人出一半頭期款。」原PO回「他沒這麼多現金，房子是我一直想買好的房子住。」

有人則說，「如果有一天離婚的話，第一間房你很難有得分（照你老公計較的程度來看）。如果是我，自己買一間本身負擔的起的，頭期、房貸全部自己出，然後把房子租出去收租金，自己繼續住在原本的房子裡。自己名下有間房，你的屋主（老公）吵架時，講話也比較不敢那麼唱丘（台語，指囂張）。」

原PO回「我有爸媽給我的其它房產收租金，而且這些年不管老公怎麼罵，就是不拿出來給老公去買股票做投資，所以才能存下這些現金當頭期款。有錢還被婆婆罵『有錢有什麼了不起』！看在她老了生病，我原諒她，但是我嚥不下這口氣。」

其他人留言，「如果是投資性質，我覺得1、3。縱使結婚，我個人認為還是應該保有私人財產，永遠要讓自己處在有能力的狀態下」、「 3，不要買，把錢存好不要讓他知道」、「把錢留著吧，給自己留條後路」、「不要買新的吧，下次再吵架叫你滾出去，不就完全沒地方去又沒錢」。