實價登錄揭露門牌夢碎！學者批：兩原因卡關難堵哄抬房價

▲實價登錄。（圖／翻攝自實價登錄）



記者黃靖惠／綜合報導

「實價登錄2.0版」修正卡關立院，原先消費者最期待的「門牌完整揭露」也跟著遙遙無期，引發各界議論，其中房產學者章定煊質疑，連最基本市場資訊透明都辦不到，還夸夸而談健全房地產市場、尊重市場機制？只要妨害建商利益，一律先扣上「打房」的帽子，再扣上「妨害經濟發展」的帽子。

對此房產學者、景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，台灣房子表面上要價一千兩百萬，跟建商混熟的紅單客可能買700萬，會談價錢投資客買800萬，很會殺價的大媽買850萬，沒經驗的首購族買1000萬。

實價登錄地政三法修正，俗稱「實價登錄2.0版」，不只交易門牌完整揭露，且屋主自售、或委託仲介、地政士交易都須在30天內所有權轉移，並如實登記，否則將開罰3～15萬元，可連續處罰，防堵惡意哄抬價格的業者。

章定煊表示，中國大陸政府直接涉入市場，並設定目標價格管制，或是在數量上限買或現賣，才算是打房，而印象所及台灣沒有學者真的認為應該要打房，普遍還是認為要尊重市場機制。

章定煊表示，台灣學者談的內容都是尊重市場機制，讓房地產市場有效率，這包括讓稅制合理化與資訊透明化。但只要妨害建商利益的。一律先扣上「打房」的帽子，再扣上「妨害經濟發展」的帽子。

針對「實價登錄地政三法」政策卡關一事，他表示，連最基本的市場資訊透明化都辦不到，還夸夸而談健全房地產市場、尊重市場機制？假使市場機制只能向建商一面倒，有甚麼值得尊重的？市場機制是在公平交易下，才能有效率的運作，這是經濟學的ABC。