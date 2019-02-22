實價登錄透明化遙遙無期...　黑心建商促買三大招曝光

▲實價登錄2.0卡關。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

實價登錄2.0修正案卡關，多數民眾盼完整揭露社區門牌夢碎，對此房產專家Sway也在臉書痛批，實價登錄2.0全都揭露後，一般消費者可看到預售案銷售率以及接近價格，那麼擁有黑心技巧的建商，根本就變不出把戲，更進一步揭露黑心建商慣用的三種促銷話術。

他指出，目前實價登錄漏洞多，業者擔心價格、銷售率被揭露，如果想造假還會被關三年，當然全力反對，不然你以為這麼多年的預售，是怎麼騙的？

假使實價登錄完全透明化，Sway指出，一般消費者可看到預售銷售率、以及接近價格，擁有黑心技巧的建商根本變不出把戲，當然，建商同樣也可以故意不登錄，或者是左手賣右手的假登錄，反正政府根本就不打算稽核這個工具，只能靠民眾檢舉。

他直言，現行的實價登錄漏洞多，所以一般消費者在市場上，最常遇到三種促買的話術，包含以下

第一、「我們高樓層賣完囉，只剩下五樓這一戶！」話術上就是要你買低樓層，其實高樓層根本就還沒賣，但有景觀的比較好賣呀！誰想買沒景觀的呢？業者不這樣引導，房屋就很難賣完。

第二、「我們銷售率破九成囉，再不買就賣光，而且明天就要漲價！」話術上就是拐你心急而早點買，但其實根本就乏人問津。有網友就是預售聽信而買60萬一坪，沒想到新成屋後建商竟大量以39萬一坪出清，吐血還無法表達他的心情。

第三、「我們單價超低超有良心喔，快來買我的不要買別人的」話術上你去查停車位的價格，都是誇張的天價，而且公設比及雨遮都高，自然可以降低每坪價格。