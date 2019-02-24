新竹三大園區　周邊房市大盤點

▲新竹地區有三大科學園區，就業帶動房市需求。（圖／翻攝網路）

記者張瑞傑／新竹報導

新竹縣市人口統計已破百萬，且近五年人口成長4.6%，僅次於桃園的8.8%，擁有新竹科學園區、台元科技園區以及新竹生醫園區三大園區加持，相關高科技產業群聚，吸引許多高科技人才就業，帶動周邊購屋需求，推升區域房市發展。

台元科技園區屬於民間開發，於民國90年啟用，聯外道路多元，可快速上國道一號串接南北，周邊還有台鐵竹北車站方便通勤，距離高鐵新竹站車程約20分鐘，交通便捷，台元科技園區生活圈交錯於新舊市區，因此生活機能完備，居住環境佳，詢問度高。

台慶不動產竹北博愛加盟店陳少宏店東表示，台元科技園區主要就業年齡層為25歲至40歲之間，由於年齡層較低，且主要從事日班、輪班等工作，故其偏好2-3房，屋齡15年以下的華廈，並重視公共設施及社區管理，總價約落於800萬至1200萬左右。

台元科技園區周遭房市熱點共可分成四個區塊，分別為竹北火車站周遭、博愛學區、頭前溪橋以及華興重劃區。其中竹北火車站周遭交通方便，且鄰近市場，生活機能良好；而博愛學區則鄰近博愛國中小及幼兒園，擁有良好之教育體系；頭前溪橋擁有優美之河岸景觀，且河濱公園可提供附近居民舒適之休閒空間；華興重劃區為竹北近年新闢之重劃區，鄰近竹北舊市區商圈，晚上則有竹北夜市，日夜生活皆十分豐富。

此外，陳少宏補充，竹北科技園區周遭民眾對於不動產理財的觀念較佳，且熟悉該區域市場行情，因此案件買賣成交速度相較其他區域較快，轉手性較強。

新竹生醫園區位於高鐵特定區內，積極引進國際知名的生醫產業與研究單位，並結合新竹科學園區與ICT產業優勢，產生聚落效應吸引高端產業人士進駐，同時增加居住需求。

台慶不動產竹北高鐵復興加盟店李晴雯店東表示，生醫園區周邊房市交易以自住首購為主力，以外地客居多，從台北、台中移居的不少，大多是因在園區就業的關係就近購屋，區域內以屋齡10年內、3-4房的電梯大樓為主，3房總價約1000萬至1400萬左右，4房則約1500萬至1800萬不等。李晴雯補充，雖然生醫園區周邊也有不少3年內的新成屋，但因公設比高，室內使用坪數小，加上總價也高，不少首購族看完新成屋後還是選擇中古屋，室內使用坪數相對實在，近期中古屋表現較新成屋相對亮眼。

▲新竹科學園區（圖／視覺中國CFP）

有「台灣矽谷」美名的新竹科學園區，年產值突破新台幣1兆元，不僅是台灣經濟支柱，也創造不少高所得「科技新貴」，竹科人強勁的購買力也觸及房地產，帶動周邊房市交易熱絡。

有巢氏房屋新竹好市多加盟店謝維政店長表示，新竹科技園區周遭房市近幾個月來買氣及房價皆微幅成長，而買家以竹科就業的自住客為主，由於在園區就業的關係，因此選擇周遭地區換屋及首購，並且大多偏好選擇3房總價約1000萬至1300萬左右的華廈。謝維政補充，除了自住客之外，另有約2-3成的投資置產族群選擇竹科周遭之預售屋進行投資，而其投資之物件總價大約位於1100萬至1200萬元左右。總體而言，由於新成屋之公設比較高，大多占了33%左右，因此室內使用坪數相對減少，故近期竹科周遭房市交易情況仍以中古屋交易較為熱絡。