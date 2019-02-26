Swatch東區撤店後原址淪快閃店　房東要大降價求租

▲名錶店Swatch位於東區店面原址。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台北東區商圈爆倒店潮，自最早的連鎖速食頂呱呱忠孝店搬離後，接手瑞士名錶品牌「Swatch」去年底也跟著熄燈，原址一樓店面淪為「品牌快閃店」，不動產業者分析，該店為三角窗店面、消費人潮匯集區，房東希望能招到穩定租客，決定鬆口降租租金，目前已有兩組國際精品業者接洽。

經營30年的頂呱呱忠孝店，因房東將店租從80萬至100萬元，之後再調漲180萬元，最後撤店，隨後接手的瑞士名錶店「Swatch」則以月租170萬元承租，之後卻因為東區蕭條，黯然退場，去年底已經熄燈號。

▲東區商圈沿街可見招租廣告。（圖／記者李毓康攝）



如今現址店面已為「品牌快閃店」作為品牌短租特賣用，對此商仲業者總經理田揚名表示，房東因希望能有穩定租客，希望能月租120萬元，最多可以打9折，降租至105～110萬元。

他分析，而以東區來說，該址人潮匯集利強，雖然租金百萬，但像是一些需要曝光加強廣告國際品牌仍願意進駐，目前就有2組國際精品業者接洽。

另，位於捷運市府站、忠孝東路四段與基隆路口的「NUSKIN台北生活體驗館」，租了8年時間，因為租約到期撤點，而先前為TOYOTA展示據點，1、2樓面積約200坪，月租金超過200萬。

▲東區商圈出現不少特賣會。（圖／記者李毓康攝）