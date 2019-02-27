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高雄華廈賣出店面價　36年大樓住宅一坪要價52萬

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▲▼高雄,房市,美術館。（圖／擷取自google map）

▲高雄老屋不敗。（圖／擷取自google map）

記者黃靖惠／綜合報導

「老房不敗，只是凋零！」高雄市苓雅區林泉街段一間36年華廈大樓，一樓戶總面積將近30坪，以總價1550萬元交易，換算一坪約52萬元，以住宅區一坪35萬元行情來看，遠遠高出美術館豪宅區段價格。但房仲分析，該筆交易雖顯示為住宅大樓，但應該作為大樓樓店面轉售，一坪行情落在45～55萬元，還算符合行情。

實價登錄揭露，苓雅區林泉街80巷1～30號某華廈大樓，屋齡36年，一樓戶以總價1550萬元成交，總面積29.51坪，換算單坪價52.5萬元。該筆交易若以住宅區行情來看偏高，甚至遠追過美術館地區豪宅價。

但大家房屋企劃研究室主任郎美囝推測，該筆交易應該為住宅大樓一樓店面，因為周邊有高師大及學校、公家機關，屬於文教、行政區的龐大消費潮，房價並不低，以住宅大樓一坪單價35萬元上下，但店面一坪均價45～55萬元。

郎美囝表示，該筆交易地段旁商業活動繁盛，不只緊鄰高雄市政府、衛生局、國稅局等公家機關，還有凱旋醫院、光華夜市、忠孝夜市、興中夜市、大統百貨生活機能佳，至於交通部分，除有捷運橘線文化中心站，以及未來規劃輕軌會行經凱旋三路段。

關鍵字：大樓苓雅區高雄華廈大樓

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