房價修正1字頭 「合雄M」桃園八擴高CP值好宅

▲桃園八德擴大都市計畫區房價已回穩，目前1字頭房價仍然十分便宜。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

歷經3年多房價築底以及台商回流，2018年起桃園地區房價逐步回穩；其中八德擴大都市計畫區在桃園捷運綠線動工下、進一步帶動購屋者信心，其中八德擴大都市計畫商業區自住客量增15%以上，目前房價仍屬1字頭之列，高CP值吸引不少首購族轉進。

捷運三鶯線延伸八德段、捷運綠線延伸中壢段兩大加碼利多議題，在房價親民跟交通便捷的誘因下，圓石灘廣告經理林亮安直言信心的確回穩不少，「全台灣1字頭區段越來越少，八德擴大擴大都市計畫區有捷運、有增值空間、入手門檻低，生活機能也越來越好，讓購屋者對未來房價有想像空間。」

2013年捷運綠線議題帶動，以及中央大學預定地話題，讓皇翔、皇普、麗寶等上市櫃建商插旗，房價一度來到25萬元；後經房地合一稅議題，3年之間房價修正2成。林亮安表示，2018年緩步回溫、房價回穩至18至20萬元，量增15至20%，整體而言自住需求增多，熱門購屋區段目前房價商業區建德路、興豐路周邊為主。

再者，為因應八德重劃區內近年越來越多遷入的年輕家庭所需，桃園市府規劃中的北區青少年活動中心已經正式動工， 未來包括公托中心、親子館、展演中庭、活動中心主館等多樣空間，滿足運動、休閒、托育等多元需求，預計110年6月完工。

▲「合雄M」外觀圖。（圖／ETtoday資料照）

位於商業區中的「合雄M」 建德路、興豐路交叉口，鄰近G01捷運站600米、屬於第一站地段；至北區青少年活動中心、 八德傳統市場僅200米，長興一路、光興一路口有3000坪建德公園，機能完整便利。基地兩面臨路、規模放大1286坪，擁抱有450坪中庭花園與豐富公設。

林亮安表示，合雄建設在桃園地區已推3000戶，多在好地段推出、並強調將豪宅標配的中空樓板引入住宅中；之前在廣豐地區推出建案以2字頭為主，「此次在房價修正後出現1字頭，吸引不少跨區購屋民眾，其中自住、置產需求為主的北客再佔5成，略有輕移民人潮。」

全案規劃28至45坪的2至大3房，2房客廳面寬3.2米，每房均為雙人房格局，訴求衛浴開窗、4件式衛浴，含車位總價668萬元起。 主力45坪3房，客廳面寬3米4，含車位總價1000萬。