批高房價！張金鶚砸4千萬買第4套房惹議　臉書回應批評：心安理得

▲張金鶚。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

前台北副市長、政大地政系特聘教授張金鶚在文山區有3間老屋，日前被爆出花了4千萬在文山區買下人生中第4間房，讓常推動居住正義的他引起熱議。不過對此他表示，自己是為了退休的生活品質而「舊屋換新屋」，絕對是「問心無愧，心安理得」，無關乎房市是否景氣或是購屋進場時機。

張金鶚曾表示年輕一代面對現在的高房價，無論自己如何拚命，有可能一輩子都無法買屋自住，「只因為出生世代的不同，必須面對如此不同壓力的居住負擔，其公平正義何在？」他也呼籲政府要體認當前世代「居住不正義」的問題，除了要改善出租市場、增加租屋補貼，「更應積極透過金融與稅制改革」。

▲張金鶚指出，年輕一輩的朋友面對高房價有可能永遠都沒有辦法自己買房，只能租屋。（圖／CFP）

日前被爆出在文山區購入第4套房，張金鶚強調自己是「問心無愧，心安理得」，考量到93歲年邁父親，仍以目前住家附近的新建社區為選擇要件，要有理想的公共環境空間和休閒與運動設施，以及良好的社區管理維護。雖然新房的價格超出原先預期，但還有3間老屋可以出售補貼，對他們不會造成額外壓力，因此才會「舊屋換新屋」，迎接更好的生活品質。

張金鶚表示，自己買房仍是以「居住品質」和「負擔能力」為重要考量，此次換屋是為了因應退休生活，無關乎房市景氣以及進場時機，不希望被有心人扭曲，誤導他推動「居住正義」的志業。