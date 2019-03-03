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找不到接班人？北市老店引發閉店潮

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▲「錦華樓」歇業。（圖／翻攝GoogleMap）

▲「錦華樓」歇業。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張瑞傑／台北報導

「錦華樓」去年底關店、「永福樓」也在上月底結束營業，看似商圈沒落、高房價高租金引發的閉店潮，讓不少人歸咎房東貪婪所致；事實上，國際品牌接連進駐、改變消費者飲食習慣，老店經營已面臨挑戰，房產專家更分析，老店經營者年紀大也是原因之一，以「錦華樓」可擺放200桌的大面積規模，每月開銷不低，以及一例一休所增加的人事成本來看，經營上的確有其嚴峻之處，倘若後續沒有接手者，閉店也是沒有辦法的事。


黑白兩道交換情資的知名江浙菜餐廳「錦華樓」不敵大環境、傳出歇業。老闆國內知名餐飲大亨夏照林表示，營業額無法承擔每月高額租金150萬元，加上千萬元的年虧損，苦撐3年後決定歇業。

據了解，老浙江店知名菜色如港點、炒飯、麻辣臭豆腐、水晶豬腳、乾燒魚頭、紅燒下巴、魚子燒賣皇、蠔油蟹肉餃、蜜汁叉燒酥、東坡醬肉、乾燒大蝦、翡翠蠔油鮑魚、砂鍋薏仁全雞湯全屬功夫菜，要延續、甚至創新都需要培育接班人，「錦華樓」該店歇業、可能反應老店菜色不敵新潮流口味，或者接班人未定的狀況也引發猜測。而「永福樓」歇業後，目前仍在找尋新店面，接班狀況相對較為明朗。

住商不動產企研室主任徐佳馨表示，即使老餐廳客源不受影響，但營業面積大、房租高，加上一例一休造成營運成本居高不下，以及老店經營者年事已高、經營意願下降都是影響因素。

關鍵字：房產老店歇業錦華樓店租高漲

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