藝文特區49坪精華住宅地法拍　打六折2500萬脫手





▲藝文特區精華地法拍。（圖／行政執行署桃園分署提供）

記者黃靖惠／綜合報導

法務部行政執行署桃園分署昨天（5日）舉辦聯合拍賣，針對桃園市中正路段74筆不動產拍售，其中最受矚目的藝文特區兩筆土地，最後以2500多萬元脫手，換算一坪51萬元。法拍業者分析，兩塊土地雖在精華住宅區內，但因為地基面積小、加上未臨路等因素，想蓋住宅恐怕有難度，因為還需與周邊畸零地整合。

中正藝文特區近期因捷運綠線動工，順勢拉抬周邊房地買氣、加上少有素地可開發，所以一旦有土地出售、旋即被建商買走，不過行政執行署昨天拍售兩筆土地，歷經三次標售、遲遲未出售，直到第四拍才被買家相中。

兩筆標的物在中正路1047號全聯福利中心旁，現況為停車場，總面積49坪，一拍底價3600多萬，換算一坪約73.83萬元，歷經三次流標，昨天進入第四拍，有兩組應買人到場搶標。

昨天四拍總底價只要超過1985萬元就有機會買到，最後以2510萬8000元拍定，換算土地面積49.1坪，每坪約51萬元決標，和一拍價相比形同打了六折。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，藝文特區為桃園房價最高地區，土地單價也相對高，但這兩筆土地趨於街廓中心、並未臨路、屬於畸零地，所以一坪行情約50～55萬區間，再加上因為土地面積狹小只有49坪，如果想蓋住宅也有難度，可能還需要與整併周圍土地。

▲藝文特區精華地法拍。（圖／行政執行署桃園分署提供）