ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

藝文特區49坪精華住宅地法拍　打六折2500萬脫手

ETtoday新聞雲

▲▼藝文特區精華地法拍。（圖／行政執行署桃園分署提供）

▲藝文特區精華地法拍。（圖／行政執行署桃園分署提供）

記者黃靖惠／綜合報導

法務部行政執行署桃園分署昨天（5日）舉辦聯合拍賣，針對桃園市中正路段74筆不動產拍售，其中最受矚目的藝文特區兩筆土地，最後以2500多萬元脫手，換算一坪51萬元。法拍業者分析，兩塊土地雖在精華住宅區內，但因為地基面積小、加上未臨路等因素，想蓋住宅恐怕有難度，因為還需與周邊畸零地整合。

中正藝文特區近期因捷運綠線動工，順勢拉抬周邊房地買氣、加上少有素地可開發，所以一旦有土地出售、旋即被建商買走，不過行政執行署昨天拍售兩筆土地，歷經三次標售、遲遲未出售，直到第四拍才被買家相中。

兩筆標的物在中正路1047號全聯福利中心旁，現況為停車場，總面積49坪，一拍底價3600多萬，換算一坪約73.83萬元，歷經三次流標，昨天進入第四拍，有兩組應買人到場搶標。

昨天四拍總底價只要超過1985萬元就有機會買到，最後以2510萬8000元拍定，換算土地面積49.1坪，每坪約51萬元決標，和一拍價相比形同打了六折。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，藝文特區為桃園房價最高地區，土地單價也相對高，但這兩筆土地趨於街廓中心、並未臨路、屬於畸零地，所以一坪行情約50～55萬區間，再加上因為土地面積狹小只有49坪，如果想蓋住宅也有難度，可能還需要與整併周圍土地。

▲▼藝文特區精華地法拍。（圖／行政執行署桃園分署提供）

▲藝文特區精華地法拍。（圖／行政執行署桃園分署提供）

關鍵字：土地藝文特區法拍行政執行署

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

老婆作主！買房5成6女方決定　名字登記妻子名下

女性決策購屋的比例逐漸升高，根據鄉林不動產研究室統計，若夫妻共同購屋，約有5成6買屋與否的決策權，掌握在女性手上，男性僅占4成6。鄉林表示，此次統計數據相較與過往，女性決策比例有明顯提升，女力已經崛起、男方也越來越寵愛女性。

4分鐘前

缺汙水下水道系統　新板特區豪宅臭十年

新北市新板精華區有豪宅因苦無汙水下水道系統，十年如一日，只能靠水肥車一年兩次清運解決，平均一年花5萬，但住戶抱怨花錢事小、最令人無法忍受是久久不散的惡臭，每抽一次長達一、兩個禮拜，十分頭疼，迫不得已向新北市議員劉美芳陳情，今天（6日）眾人前往會勘後，水利局願優先編列預算新台幣200萬元施作，近期將此工程完成接管，本接管工程也預計於兩個月內完工。

8分鐘前

不是信義區！內湖寶湖里蟬聯3年「北市最有錢」　明星愛置產原因曝光

台北市居民所得最高的地方，不是豪宅林立的大安區和信義區，而是內湖區的寶湖里，堪稱「天龍國中的天龍國」。根據財政部綜所稅資料顯示，寶湖里的居民所得中位數在2014、2015年分別以124.1萬、126.9萬元奪下第一名，2016年又以120.9萬元居台北市之冠，是台北市最有錢的里。雖然當地生活機能相對較低，但是卻又因此保有相當程度的隱私，是不少明星、醫生和地主置產的黃金地段。

51分鐘前

藝文特區49坪精華住宅地法拍　打六折2500萬脫手

法務部行政執行署桃園分署昨天（5日）舉辦聯合拍賣，針對桃園市中正路段74筆不動產拍售，其中最受矚目的藝文特區兩筆土地，最後以2500多萬元脫手，換算一坪51萬元。法拍業者分析，兩塊土地雖在精華住宅區內，但因為地基面積小、加上未臨路等因素，想蓋住宅恐怕有難度，因為還需與周邊畸零地整合。

1小時前

巢運籲實價登錄2.0預售屋修法　內政部：尊重立院審議結果

巢運團體今（6）日舉辦記者會，認為「實價登錄2.0」應針對「門牌揭露」、「預售屋」買賣申報申報進行修法，並現場質疑「有這麼難嗎？」。內政部針對此事回應，表示對於相關建議將納入後續參與法案審議之通盤考量。

2小時前

新北市4月底達400萬人口　繼續抽「淡水套房」吸設籍

大台北地區房價居高不下，購屋族為購屋只能開始往其他區域移動，也引爆了桃園、新北搶人、留人大戰，其中新北就推出設籍抽獎活動，欲留住原有以及吸引北市流出人口。新北市民政局表示，今（6）日舉辦第12波滿千抽獎活動，預計將在4月底達到400萬人口的目標，也將抽出淡海新市政套房等大獎。

2小時前

連49月調漲！ 台北兩區租金最貴　一間8坪套房要2萬

租屋族哭了！內政部最新數據出爐，房屋租金指數已連49個月攀升，租金指數2014年12月98.61一路上漲，到今年1月102.27，顯示租金上漲原因與高房價有關，因為多數人買不起房屋，只能轉而「以租代買」，讓租賃市場變得更活絡。

4小時前

實價登錄2.0喊卡巢運怒吼　「預售屋」房價透明化這麼難？

巢運團體今（6）日舉辦記者會，認為「實價登錄2.0」應針對「門牌揭露」、「預售屋」買賣申報申報進行修法。巢運現場怒吼，「有這麼難嗎？」隨後表示，「實價登錄2.0」是促進市場正常化、反對尋租炒作的進步法案，呼籲政府堅定立場，完成進步改革，以符合人民期待。

6小時前

「東區商圈沒落只是起點」　 學者：SOGO停擺政府也不管？

台北東區爆倒店潮，日前北市長柯文哲曾研擬要課「空店稅」救商圈，引發正、反討論，日房產學者章定煊直言，「東區衰落是起點，不會是終點。」而政府介入、課空店稅只是一種手段，更舉一個案例解釋「空店稅」必要性，更反問假使SOGO業主突然「拿喬」（ 擺架子，故作姿態為難他人）刻意空轉，造成忠孝復興商圈崩潰，這時候台北市政府不該理它嗎？

6小時前

一把火燒出文大「大典館」違建　北市府：7、8樓先拆掉

文化「大典館」北市文化大學大典館13日發生火警，造成李姓、陳姓女大生重傷，其中李女獲救時一度沒有呼吸心跳，所幸兩人都已恢復生命意識。事後也揭開了大典館6、7及8樓屬既存違建之事實，台北市府建管處今（6）日公開發布該館已鑑定完畢，不得補照、必須限期拆除。

7小時前

讀者迴響

熱門新聞

新北價跌重災區　一坪29萬真相..

東區課空店稅有必要　一個神比喻..

張金鶚買房了！　學到寶貴的6堂..

誰是台灣草莓族　他分析：是地主

復刻「精靈寶可夢」場景　一坪6..

板橋豪宅「防颱咒」封印！真相曝..

林青霞爆復合秦漢　早前兩人看上..

大陸建設豪宅代表作　信義區「琢..

名店接連熄燈！台北金流量失衡醞..

文大「大典館」火災事件　7、8..

最新新聞更多

買房5成6女方決定　登記妻子..

抽房子吸人口設籍　新北4月底達..

巢運：實價登錄2.0「預售屋」..

張金鶚買房了！　學到寶貴的6堂..

地價稅開始清查　一般多自用5倍

看好飯店、商場商機　興富發布局..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366