湖岸景觀創高價　「碧湖畔」每坪162萬內湖最高

▲「碧湖畔」創下內湖時價登錄最高價住宅。（圖／翻攝網路）

記者張瑞傑／台北報導

根據實價揭露最新資料顯示，台北市內湖區的景觀豪宅「碧湖畔」，已經有13戶的實價揭露資料，揭露的資料實際成交時間多在2014與2015年，目前揭露最高價為12樓的每坪162.6萬元，刷新內湖豪宅的最高成交價格，已揭露的13戶成交價格也多在每坪139萬以上，成為內湖最新的豪宅一哥。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近10年富裕階層崛起，對於住宅品質、管理、景觀等條件越來越重視，包括都會公園的景觀宅、水岸與精華重劃區的豪宅等，若是較好的景觀條件，搭配豪宅品牌建商的設計規劃等，往往能夠吸引富裕階層的目光，同時也有較強的創造價格能力，近年甚至看到同一個豪宅大樓，因為景觀條件的不同，房價甚至有單坪的百萬差距。

「碧湖畔」屬於碧湖第一排的景觀豪宅，目前已實價揭露的13筆資料，交易時間多落在2014年與2015年，當時已經是景氣由高檔轉折往下，13筆交易中最高價的是12樓的2.66億元，每坪成交價格為162.6萬元，其次則是11樓的161.6萬元，其他則成交在每坪139~158萬元之間，13戶的成交價格幾乎都是內湖區的最高價，也確認「碧湖畔」成為內湖的豪宅一哥。

曾敬德表示，由於目前揭露的都是三年多前的預售價格，目前最新的房價是否有所變化，還須看後續是否有較新的成交紀錄揭露才得知。