ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

湖岸景觀創高價　「碧湖畔」每坪162萬內湖最高

ETtoday新聞雲

▲「碧湖畔」創下內湖時價登錄最高價住宅。（圖／翻攝網路）

▲「碧湖畔」創下內湖時價登錄最高價住宅。（圖／翻攝網路）

記者張瑞傑／台北報導

根據實價揭露最新資料顯示，台北市內湖區的景觀豪宅「碧湖畔」，已經有13戶的實價揭露資料，揭露的資料實際成交時間多在2014與2015年，目前揭露最高價為12樓的每坪162.6萬元，刷新內湖豪宅的最高成交價格，已揭露的13戶成交價格也多在每坪139萬以上，成為內湖最新的豪宅一哥。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近10年富裕階層崛起，對於住宅品質、管理、景觀等條件越來越重視，包括都會公園的景觀宅、水岸與精華重劃區的豪宅等，若是較好的景觀條件，搭配豪宅品牌建商的設計規劃等，往往能夠吸引富裕階層的目光，同時也有較強的創造價格能力，近年甚至看到同一個豪宅大樓，因為景觀條件的不同，房價甚至有單坪的百萬差距。

「碧湖畔」屬於碧湖第一排的景觀豪宅，目前已實價揭露的13筆資料，交易時間多落在2014年與2015年，當時已經是景氣由高檔轉折往下，13筆交易中最高價的是12樓的2.66億元，每坪成交價格為162.6萬元，其次則是11樓的161.6萬元，其他則成交在每坪139~158萬元之間，13戶的成交價格幾乎都是內湖區的最高價，也確認「碧湖畔」成為內湖的豪宅一哥。

曾敬德表示，由於目前揭露的都是三年多前的預售價格，目前最新的房價是否有所變化，還須看後續是否有較新的成交紀錄揭露才得知。

關鍵字：房產碧湖畔內湖最高價湖景宅

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

豪宅、豪辦、商圈聚集　市政路以南成七期發展新核心

原屬台中新市政中心南界的市政路，近期陸續傳出開發投資大案訊息，不但聚集眾多一線豪宅品牌建商，未來更有頂級商辦、五星級飯店林立，儼然成為七期發展新核心。

1小時前

湖岸景觀創高價　「碧湖畔」每坪162萬內湖最高

根據實價揭露最新資料顯示，台北市內湖區的景觀豪宅「碧湖畔」，已經有13戶的實價揭露資料，揭露的資料實際成交時間多在2014與2015年，目前揭露最高價為12樓的每坪162.6萬元，刷新內湖豪宅的最高成交價格，已揭露的13戶成交價格也多在每坪139萬以上，成為內湖最新的豪宅一哥。

1小時前

看好市場　新聯陽2019接案1200億

看好市場景氣，新聯陽2019年第一季接案規模達550億、預估全年將達1000至1200億元。新聯陽機構總經理林徹人直言，過去房市全面好、全面壞的時代已過，這兩年投機客幾乎退出市場，重劃區也不再像過去價格衝高太快，「目前市場朝向穩健發展趨勢，今年將會是精采的一年。」

1小時前

女生想要「公園、捷運、交流道」　購屋學區考量僅第三名

根據鄉林建設（5531）統計，近年來女性在購屋決策的主導權明顯成長，鄉林不動產研究室針對雙北女性買房的調查發現，綠地休閒、捷運交通與學區教育是現代人置產選屋的三大考量因素。鄉林建設表示，女性購屋首選，第一名為「公園綠地」占比34％，其次為交通考量占比29％，學區則為第三名僅16％。

2小時前

讀者迴響

熱門新聞

新北價跌重災區　一坪29萬真相..

東區課空店稅有必要　一個神比喻..

張金鶚買房了！　學到寶貴的6堂..

內湖寶湖里蟬聯3年「北市最有錢..

林青霞爆復合秦漢　早前兩人看上..

板橋豪宅「防颱咒」封印！真相曝..

大陸建設豪宅代表作　信義區「琢..

誰是台灣草莓族　他分析：是地主

復刻「精靈寶可夢」場景　一坪6..

文大「大典館」火災事件　7、8..

最新新聞更多

女性購屋考量排名　公園、交通、..

買房5成6女方決定　登記妻子..

抽房子吸人口設籍　新北4月底達..

巢運：實價登錄2.0「預售屋」..

張金鶚買房了！　學到寶貴的6堂..

地價稅開始清查　一般多自用5倍

看好飯店、商場商機　興富發布局..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366