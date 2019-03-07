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蔡依林看上豪宅再交易　阿瘦皮鞋老闆娘砸億元買「敦南寓邸」

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▲敦南寓邸是今年大安區最賣豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

▲敦南寓邸豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北市大安運動中心後方豪宅「敦南寓邸」原先路名為基隆路，後來申請改名為敦南街，讓房價水漲船高，外傳天后蔡依林也曾去看房，如今再傳成交喜訊，根據實價揭露，該棟去年12月7樓以總價1.73億元交易，拆算車位後，一坪120.88萬元，謄本資料顯示，買方為鄺姓自然人，經查推測為國內阿瘦皮鞋老闆娘鄺書瑛。

最新實價揭露，去年12月7樓戶以總價1.73億元，拆算車位後每坪單價落在120.88萬，總坪數為160.12坪。謄本資料顯示，買方為鄺姓自然人，經查推測為國內阿瘦皮鞋老闆娘鄺書瑛，繼台鈴SUZUKI集團、仁寶、贊泰等企業主，及知名藝入住後，再添名人齊居光環。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，「敦南寓邸」為地上27層建築擁有大安區燙金門牌，該棟共50戶，高樓層一坪價格落在140、150萬，中低樓層則在120、140萬，因為建築位於巷弄間、且鄰近基隆高架橋墩，價格受樓層、座向不同產生價差，近期多有高樓層物件，低樓層價格成交，迄今揭露21筆，最高單價在25樓的150.5萬，最低價則為4樓的114.4萬。

陳炳辰說明，該社區所屬敦南街，2007以前被稱作基隆路三段四巷，巷弄數字不吉利一直為居民詬病，更名後搭上敦化南路黃金路段形象，加上房市起飛與郭董曾定居當地，豪宅產品晉身百萬俱樂部。

▲敦南寓邸是今年大安區最賣豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

▲敦南寓邸豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：大安運動中心敦南寓邸基隆路敦南街阿瘦皮鞋蔡依林

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