倒店大浪打到新竹　遠傳「店王」月租200萬撐十年走人

▲位於新竹火車站前遠傳電信撤離。（圖／翻攝自Googlemap）



記者黃靖惠／綜合報導

全台各地店家陸續傳熄燈號，其中位於新竹火車站前的「店王」如今也空置，由遠傳電信承租作店面十多年，被網友質疑，又是店租太貴惹禍？但在地房仲認為，該店周邊有SOGO、大遠百及城隍廟商圈，商機龐大，和全盛時期相比，租金已經下調，推估業者撤離是因電商、巨城百貨商圈崛起，消費板塊移動，廣告效益不再，加上店租高所以決定撤離。

遠傳站前店開店十多年，前身是金石堂書店，這次撤店引發討論，不少人網友留言「有聽說Sogo會撤，但沒想到它也跑了！」、「 牌子不進來誰要逛」、「遠傳沒租了」、「手機專賣店」、「房東漲店租？」，不過隨即有人出面反駁房東沒漲店租。

有巢氏房屋南大加盟店許姓房仲表示，站前商圈為市區商業核心，鄰近SOGO百貨商場、火車站人潮眾多、店面租金行情佳，早期不少國際品牌、連鎖業者爭相進駐，周邊美妝、服飾、鞋子店林立，全盛時期一店難求，每坪租金1～1.5萬元，上一間店剛走、下一間店立刻遞補。

此次撤店的遠傳電信位於店面行情最好的中正路段上，外傳遠傳向房東一次承租整棟大樓，一樓當作店面，其他樓層分租給別業者，一個月租金上看200萬元。

房仲分析，該圈店租近年已下修，一坪約1萬元，一樓店面20～30坪，每月20～30萬租金，但因店鋪實際空間不大，因此許多連鎖品牌、國際名品、美妝服飾雖然想進駐，最終找不到合適的店面而作罷，也讓商圈店家一路流失，再加上巨城百貨商圈以及電商崛起，更加劇商圈店面空置率。

房仲表示，站前店面20～30坪店面，一個月租20～30萬元，如果不是連鎖品牌無力負擔店租，而假使遠傳如外界傳言月租200萬，可能是看準了站前人潮多、又是三角窗店面，具有廣告效益。