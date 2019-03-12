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2018雙北平價社區　北市「京都大觀」淡水「海洋都心2」最賣

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▲「海洋都心2」外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「海洋都心2」外觀。（圖／翻攝網路）

記者張瑞傑／台北報導

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點雙北市去年1-12月平價社區交易量，其中台北市總價1,500萬元內的成交物件中以萬華區的「京都大觀」成交件數最多，新北市成交總價1,000萬元內的平價社區最熱銷的則是淡水區的「海洋都心2」，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，白色情人節即將到來，若與身邊的伴侶共同規劃未來生活，有助於雙方感情持續升溫，在預算有限的情況下，經濟實惠的平價社區就成為值得被納入考量的購屋首選。

北市熱門平價社區 萬華區「京都大觀」交易量奪冠
觀察台北市去年1-12月總價1,500萬元內的社區交易量，分別由萬華區的「京都大觀」、文山區的「觀星台北」及大安區的「大安VISION」入榜前三名，謝志傑表示，萬華區發展較早，生活機能相對成熟，加上北市府致力於西區軸線翻轉，讓西門町商圈逐漸復甦，重回以往繁華的風采。「京都大觀」位於西門町商圈周圍，且鄰近捷運西門站及中興橋，交通十分便利。「京都大觀」去年成交49件，成交總價落在1,080萬至1,491萬元之間，物件多是1房1廳1衛的套房型產品。

北市平價社區交易量排行第二名則為文山區的「觀星台北」，去年共成交23件，成交總價落在760萬至1,500萬之間。謝志傑說明，文山區青山環繞，視野遼闊，生活環境十分宜居，加上房價相對親民，一直是台北市著名的文教區，尤其吸引首購族群進駐，周遭房市熱度不減。

入榜北市平價社區交易量第三名為大安區的「大安VISION」，去年成交20件，成交總價落在1,090萬至1,480萬之間，多為1至2房的小坪數物件。謝志傑表示，大安區為台北市精華地段，生活機能良好，交通便捷性高，而「大安VISION」更位於東區商圈、信義商圈及遠企商圈所構成的黃金三角區塊，因此除了自住之外，也是良好的投資物件。

新北市去年1-12月總價1,000萬元內的社區交易量，淡水區「海洋都心2」以成交531件遙遙領先，成交總價落在600萬至999萬之間，謝志傑表示，淡水是新北市去年行政區中的交易王，主要由淡海新市鎮交屋所造成，而淡海輕軌綠山線也於2018年底通車，帶動整體區域發展，使淡水區房市升溫。

平價社區第二名是鶯歌區「易居邦」，去年成交129件，成交總價412萬至952萬之間，謝志傑說明，鶯歌區雖距離台北市較遠，但周遭有大楠及三鶯交流道，且未來捷運三鶯線的開發，對於通勤族十分便利。而「易居邦」所在的尖山地區生活機能尚未成熟，但與鶯歌舊市區相距不遠，僅需不到10分鐘的車程，值得在價格與便利性上稍作取捨。

熱門平價社區排名第三的「東村A ONE」位在新莊區後港一路上，去年成交95件，成交總價為420萬至947萬之間，謝志傑說明，「東村A ONE」鄰近好市多及輔大生活圈，生活機能完善，交通方面，周遭有捷運輔大站及丹鳳站，也相當接近65 號快速道路及中正路，利於往來板橋及台北通勤的民眾。
最後謝志傑提醒，購買平價屋時不妨以交易熱門的社區作為參考指標，並在周邊尋找相仿的建案或社區，優先選擇生活及交通機能較成熟的區位，若欲在發展潛力較大之地區購屋，建議進一步觀察其未來發展可行性及房價是否合理，並多利用房仲網提供資訊，挑選最符合自身需求的房屋。

關鍵字：房產平價宅京都大觀海洋都心2

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