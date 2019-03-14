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三井愛在台中蓋商場！　東區兩商場夾攻市中心

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▲▼台中港三井OUTLET PARK 將於11月底試營運。（圖／台中市政府提供）

▲台中港三井OUTLET PARK。（圖／台中市政府提供）

記者黃靖惠／綜合報導

日商三井不動產投資25億元在台中港打造三井Outlet Park，吸引大批消費人潮湧入，周邊房價也跟著喊漲，現在確定下一站會到東區台糖湖濱生態園區興建LaLaport大型購物商場，本月27日將與台糖簽約土地租約，屆時周邊新大樓2字頭房價有望上漲，且市區也將被一東、一西兩大商場夾攻。

早期台糖湖濱生態園區為台中糖廠，隨著糖廠關閉後、荒廢多年，近日重劃後釋出土地，總面積22.25公頃，除了保留原始風貌、區內還有湖濱公園、建國市場等。

台糖湖濱生態園區位於台中後火車站、干城商業區旁，屬於東區範圍，周邊生活機成熟一應俱全，再加上鐵路高架化、秀泰影城、艾美酒店進駐等利多加持下，建商提前進駐周邊興建住宅大樓。

▲▼台中港三井OUTLET PARK將試營運。（圖／台中市政府提供）

▲台中港三井OUTLET PARK將試營運。（圖／台中市政府提供）

以地理位置分析，東區前往中區、北區、太平區等行政區十分方便，只需10～15分鐘車程，因市府拋出河川整治、啟動市地再生等多項計畫，帶動周邊房市熱度，加上周邊少有素地，直到台糖湖濱生態園區重劃完成後才有土地釋出，因而新案多集中於此。

根據大台中房市月報最新數據顯示，東區屋齡2年內新大樓建物，一坪成交價落在19～25萬區間，近期房價有走弱趨勢，不過以一間透天價仍上看1400萬，新成屋平均單價穩座2字頭。

▲▼台中港三井OUTLET PARK 將於11月底試營運。（圖／台中市政府提供）

▲台中港三井OUTLET PARK。（圖／台中市政府提供）

關鍵字：三井不動產台中東區商場LaLaport購物中心

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