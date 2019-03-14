台中燒肉霸王「屋馬燒肉」開旗艦店　店面三合一月租140萬

屋馬燒肉國安店。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

台中最強燒肉店「屋馬燒肉」準備搶進一中商圈、中友百貨開旗艦店，占地700坪為三間店面合成一間，店租逼近140萬元。房仲業者分析，台中北區一中商圈附近屬一級商圈，雖然月租140萬聽來乍舌，但若換算單坪租金落至2000元，此次租賃反而因為坪數過大，單坪租金出現打折優惠價。

屋馬燒肉旗艦店位於育才北路段，承接中友百貨隔壁風味美食館的乾杯燒肉、韓式料理黃鶴洞、北澤壽喜燒3家店面，總計約700坪的店面，目前正在進行裝潢，預計下月正式對外營業。

當地房仲推測，屋馬燒肉應該看準該地段人潮多，緊鄰中友百貨商圈，且離一中商圈步行可到，許多青少年都愛相約附近聚餐、逛街，為目前台中最熱鬧商圈之一，在此插旗更有廣告效益。

東森房屋台中西區國美店張店長表示，前幾年大批陸客來台湧入中友百貨、一中商圈觀光，不少房東也跟著漲租，周邊店面行情一坪2500～3000元，巷子店租一坪也要1500～2000元。

屋馬燒肉國安店。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，台中北區一中商圈附近屬一級商圈，而雖然月租140萬聽來乍舌，但若換算單坪租金竟落至2000元，2017年同屬育才北路店面韓式餐飲店面，月租40萬但僅租到48.77坪，單坪月租來到8202元；而同路段知名餐飲連鎖集團的三層樓店面月租達60萬，推估使用坪數150坪，單價也是4000元，此次租賃反而因為坪數過大，單坪租金出現打折優惠價。

屋馬燒肉是許多台中心認為CP值最高的燒肉店，不好訂位、屬於沒預約吃不到的燒肉名店，目前在台中共有4家店，分別是國邸店、中港店、文心店及國安店，如果加上旗艦店，分店數將達到5家。

屋馬燒肉國安店。（圖／飛天璇）

