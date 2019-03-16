工業園區熱　台中三工業區房市佳

▲台中三工業區房市旺，圖為中科管理局。（圖／台中市政府提供）

記者張瑞傑／綜合報導

依據有巢氏房屋根據實價登錄交易統計發現，2018年台中三大工業園區周遭的交易量以中部科學工業園區的485戶為首，其次為台中工業區的113戶，精密機械園區則有85戶。但與2017年的交易量相比，成長幅度最高的是精密機械園區的21.4%，科學工業園區交易量持平，僅微幅成長0.6%，而台中工業區交易量則年減11.0%。

近年來台中市人口數逐漸成長，近五年人口成長約86,500人，總人口數正式超越高雄市，成為全台人口數排行第二的城市。其中中部科學工業園區、台中工業區以及台中精密機械園區三大工業園區提供總計約10萬人的就業機會，形成充分的人口拉力，同時也提升了工業園區周遭的購屋需求，帶動台中市的房市交易熱度。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，三大工業園區內有許多廠商進駐，就業機會相對較多，但由於台中工業區開發的較早，周遭房市交易量趨於穩定，又受到房價上漲的影響，交易量才會減少。而精密機械園區則受惠於第三期的開發計畫正緊鑼密鼓進行中，又有股王大立光的進駐，房市交易量頗具成長空間。

另根據實價登錄資料統計，陳金萍說明，台中三大工業園區近兩年住宅房價變化，科學工業園區及台中工業區房價皆屬於成長的狀態，分別為2.18%及3.32%，而精密機械園區則小跌3.42%，整體來說並沒有太大的起伏，顯示近期房價呈現盤整的格局。

陳金萍認為，台中三大工業園區橫跨大雅、西屯及南屯三個行政區，其各自都有不同的商圈支援，其中以逢甲商圈、東海商圈以及七期重劃區最為著名，在商圈的支援下，滿足了大部分的生活需求。此外，三大工業園區皆鄰近國道1號及台74快速道路，交通十分便利，因此吸引許多首購及換屋的民眾前來選購，成為台中市的房市交易熱區。

中部科學工業園區成立於2002年，其距離台中交流道、大雅交流道與台74快速道路僅10分鐘車程，聯外道路系統相當完備。生活圈方面則鄰近大雅商圈、逢甲商圈、世貿商圈以及中科商圈，生活機能相當方便。台慶不動產台中水湳經貿加盟店林威志店東表示，台中科學工業園區周遭購屋族群以從桃園及新竹各大廠外派而來的工程師為主，年齡層約為35至45歲，大多外派前幾年先是租屋，待工作穩定後於台中購屋。其購屋的地點首選為台74快速道路匝道口附近，交易熱區分別為世貿商圈西屯路、水湳經貿園區以及大雅商圈中清路，偏好屋齡10年內，擁有物業管理及公共設施的電梯大樓，房型以3房居多，總價約1,000萬至1,200萬之間，平均單價為每坪20萬至25萬。

台中工業園區位於台中市西屯區，占地582公頃，是較早期成立的工業園區。其鄰近台中交流道及台74快速道路，周遭主要商圈包含東海商圈、世貿商圈、中科商圈以及七期重劃區，與台中科學工業園區有相當程度的重疊性。永慶不動產台中中科101加盟店洪相有店東表示，於台中工業區就業的民眾主要偏好於工業區附近，且發展成熟的商圈購屋，因此東海商圈以及世貿商圈便成為工業區的房市熱點。其中銷售較好的物件主要為2至3房，屋齡約為15至25年間的華廈及電梯大樓，總價約位於550萬至850萬之間，平均單價每坪約14萬至18萬元。

精密機械園區共有兩期，第三期正處於規劃階段，開發地區皆位於南屯區，鄰近台中交流道及台74快速道路，但由於開發較晚，大多數就業人口的生活機能主要依靠嶺東科技大學周遭商圈，因此嶺東商圈成為當地購屋及換屋的首選。永慶不動產台中嶺東精科加盟店徐英傑店東表示，嶺東商圈近期周遭房市交易熱絡，新建案持續推動，並以10年內的中古屋最為熱銷，平均單價每坪約為21萬至23萬元間，而屋齡20年以內的中古屋平均單價則約為每坪15萬至16萬之間。嶺東商圈的主要客群來自於精密機械園區的工程師，多為30歲至40歲之間的首購族，其購買的房型以900萬至1,000萬的3房為首要目標，平均屋齡約6年左右。此外，近期有部分建商正推動預售屋案件，顯示此區房市發展受到看好。