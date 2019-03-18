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女房客險在電梯口遭性侵　事後房東限期兩月搬家　

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

一名女租客上月凌晨返回台中租屋處，在電梯口遭一名陌生男子扯髮、強押在地，企圖性侵。（圖／記者黃克翔攝）

財經中心／綜合報導

一名女租客上月凌晨返回台中租屋處，在電梯口遭一名陌生男子扯髮、強押在地，企圖性侵，最後女子奮力抵抗才未得逞，事後報警處理，案發後房東卻透過房仲要求解約，甚至限期兩個月內搬走，除了押金外沒有任何補償，甚至稱「長得太漂亮也是麻煩」，令當事人十分受傷。

女OL在設計公司上班上月凌晨返家，卻遭陌生男子尾隨，一路搭電梯上樓，一直出電梯就被男子猛扯髮、企圖壓制在地性侵，兩人扭打在地，所幸女子奮力抵抗、男子無法得逞後離去，但女子身上已留下多處瘀傷、撕裂傷口，立即報警處理。

豈料，房東得知後卻委託仲介跟她解約，甚至限期兩個月內搬走，只還兩個月押金，沒有任何補償，還說「長得太漂亮也是一種麻煩」，讓她感覺受到二度傷害，才會向《蘋果》投訴。

崔媽媽基金會組長曹筱筠今天接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，依照《租賃住宅市場發展及管理條例》的規定，除非房客毀損租屋處或是附屬設備，或是延遲付租金或費用達兩個月，且經過催告仍拒繳等合理理由，否則不能解除租約。

曹筱筠表示，租客未違反租約前提下，房東不能單方面終止租約，除非當初雙方簽訂租約時，契約上有附帶「無條件終止權」但書，也就是房東、房客任一方有權終止合約，房東也該提前一個月告知搬離，否則房客得依法請求1個月租金、違約、搬遷費用，或是雙方協商賠償金額。

關鍵字：房東房客女租客OL

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