捷運新埔站1分鐘　輕豪宅「欣璞綻」潛銷引爆房市話題

▲捷運新埔站旁靜巷推出新建案「欣璞綻」，擁有雙捷運及學區加持吸引購屋族目光。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）



記者浦靖祤／台北報導

說到板橋房市，您可能以為最熱門的是新板特區，其實在網路上熱搜度最高的，是這一棟擁有8年屋齡的「新巨蛋」，實價登錄價格穩站7字頭，到底新埔站有什麼樣的優勢，讓這裡成為板橋最受歡迎的地區，帶您一探究竟。

▲▼捷運新埔站周邊房市夯，8年屋齡的建案「新巨蛋」成交行情站穩7字頭。（圖／記者姜國輝攝）

房產達人許茂諺表示，「新埔站這個區塊，因為有民生路和文化路主要兩條黃金大地王動線，所以這裡是早期落腳整個板橋最富有群聚的聚落，在這個區塊的中古屋，像是昇揚文化廳、新巨蛋，實價登錄在去年價格，大約都在7字頭以上。」

許茂諺分析新埔站地區高價值性撐盤的原因，包括有優質化學區，還有公園綠地覆蓋性高，最重要的是這裡的聯外交通，不只有新埔站，未來還有新埔民生環狀線的加值。

▲▼「欣璞綻」距離捷運新埔站步行只要1分鐘，尚未正式開案就吸引購屋客詢問。（圖／記者姜國輝攝）

捷運新埔站周邊寸土寸金，近年也鮮少有大型建地釋出，不過有不少眼尖的購屋族發現，在新埔站旁邊靜巷內即將推出新建案，因為主打23到40坪中小坪數規劃，總價符合市場期待，因此接待中心才剛蓋好，就吸引不少在地人詢問。

欣璞綻專案副理黃健榮表示，「從基地走路到新埔站大約1分鐘，步行到即將通車的環狀線新埔民生站，也只要3分鐘，挾著雙捷運優勢，一站進新板兩站進北市三站接機捷。加上這邊生活機能非常豐富，包括有三猿廣場、新埔市場，學區是莒光國小、中山國中，都是板橋的明星學校。」

▲▼「欣璞綻」25坪房型可規劃3房格局，高坪效空間適合小家庭。（圖／記者姜國輝攝）

「欣璞綻」建案未演先轟動，外觀設計以紐約帝國大廈風格，彰顯尊貴質感，高坪效空間利用，25坪就能買到3房格局，建築結構更媲美豪宅規格。欣璞綻專案副理黃健榮指出，「我們整棟建築是SRC結構，再加上柱內灌漿以及逆打工法，可以說整個建築結構是非常好的，抗震係數也可以達到六級，耐震力達到0.27G，讓住戶住得安心。」

▲▼擁有明星學區和雙捷運加持，讓新埔站周邊房價具高度支撐性。（圖／記者姜國輝攝）

欣璞綻規劃完善公設，滿足全齡化休閒喜好，讓住戶享有純住宅優質居住環境，也是置產客挑選抗跌保值房產的好選擇。

欣璞綻︱基本資料

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基地位置：新北市板橋區民生路二段234巷&莒光路40巷(新埔站3號出口)

基地規模：約3113m²(約941.68坪)

戶數規劃：240戶，168車

產品規劃：2房約23-25坪(144戶)，3房約38-40坪(96戶)

樓層規劃：25樓/地下4層

公 設 比：約33.3%

投資建設：唐璽建設股份有限公司

建築設計：陳肇勳建築師事務所

企劃代銷：甲山林廣告公司

連絡電話：(02)2252-4688