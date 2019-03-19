東區又有兩店熄燈號！這次波及延吉商圈　房仲：本來是「價格凹陷區」

▲極度乾燥superdry東區倒店潮。（圖／記者范綱儀攝）



記者黃靖惠／綜合報導

繼老牌餐飲永福樓、英國人氣潮牌Superdry撤離東區商圈後，又有兩間店面熄燈號，一間是東區的「億華數位科技」、另一間是較外圍延吉商圈「西雅圖咖啡仁愛光復店」，兩間都因高租金而關門。房仲業者表示，「西雅圖咖啡仁愛光復店」屬於房價凹陷區，過去許多人期望靠大巨蛋開幕，帶來人潮、撐起店面行情，但因工程延宕，加上消費人潮減少，周邊店面汰換，屬於正常現象。

「億華數位科技」位於忠孝東路四段上，為老字號器材店，因無力承擔高租金，最終17日因租約到期結束營業；另外離忠孝商圈不遠「西雅圖咖啡仁愛光復店」，屬於延吉街商圈範圍內，開幕不到4年，同樣不敵高租金相繼出走。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，以人潮多寡來論，忠孝東路段越是靠近SOGO百貨、松菸文創園區兩端的店面行情就越高價，而中間區塊店面因為較難吃到兩邊客源，無論是店租、房價皆屬於價格凹陷區。

他表示，「西雅圖咖啡仁愛光復店」則位於房價凹陷區範圍，過去許多人期望靠著大巨蛋開幕，帶來人潮、撐起店面行情，但隨著大巨蛋工程延宕、加上消費人潮減少，周邊店面汰換屬於正常現象。

但天時地利不動產總經理張欣民曾表示，一個商圈沒落與整體經濟、消費力、商圈轉移，消費習慣改變四點有關，並非完全是高租金造成

▲東區Swatch撤離後，現址成為精品快閃店。（圖／記者李毓康攝）