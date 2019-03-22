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中華郵政物流園區啟動招商　專家：A7新市鎮房市至少再旺3年

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中華郵政物流園區啟動招商　專家：A7新市鎮房市至少再旺3年。（圖／富比士地產提供）

圖、文／富比士地產王

桃園市府全力協助發展A7新市鎮，投入高達3300億元經費與資源的建設，不僅帶動房市交易火熱，面積達45公頃的產業專區也將在2021年開發完成。房產業者看好，A7產專區將替當地帶進上萬個就業機會，持續吸引購屋族湧入，當地房市「再旺3年」不是問題。

中華郵政物流園區啟動招商　專家：A7新市鎮房市至少再旺3年。（圖／富比士地產提供）

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，A7產專區可說是A7新市鎮的核心價值所在，總面積45公頃，分成2大塊開發，分別由禾聯碩、致茂與順達科組成的團隊，以及中華郵政公司所標下，將打造成物聯網與跨境物流智慧園區。加上台商回流潮，台灣大型科技業產線自中國遷回台灣，估計將帶動當地超過6000個工作機會，有利房市長遠發展。

中華郵政物流園區啟動招商　專家：A7新市鎮房市至少再旺3年。（圖／富比士地產提供）

主導該開發案的禾聯碩董事長蔡金土也看好A7產專區的發展，預計將引進綠能、精密機械、生物科技等先進產業，打造零汙染科技專區。另一大亮點中華郵政公司表示，未來將以建置智慧園區為目標，導入多項自動化設備進行郵件處理作業，並推動物流共享平台。

中華郵政指出，郵政物流園區因將提供先進的物流共用平台，以及跨境電子商務物流服務，不僅吸引很多廠商關注，更可望成為東亞地區的跨境物流示範基地，現正積極向國際級的廠商招手。園區將設立工商服務中心單一窗口，辦理招商公告，預計引進零售商業，活絡A7當地商業脈動，於4月10日截止投標。

中華郵政物流園區啟動招商　專家：A7新市鎮房市至少再旺3年。（圖／富比士地產提供）

房地產業者指出，A7新市鎮雖然行政區屬於桃園市龜山區，但生活圈卻與大台北緊密相連，去年推案爆量，銷售狀況也明顯優於其他重劃區，除了受惠於機場捷運通車帶來的交通便利性，以及重劃區本身住商分離、產業專區、雙語學校等完善規劃，更多來自於2字頭捷運宅的房價優勢。

A7林口當地的價格凹陷區，2字頭房價不僅比同屬大林口生活圈的A8長庚醫院站至少32萬元、A9林口站至少將近40萬元，房價更親民，預計5~7年內可發展完成，未來潛力十足。

中華郵政物流園區啟動招商　專家：A7新市鎮房市至少再旺3年。（圖／富比士地產提供）

A7新林口專區http://www.a7mrt.com/

關鍵字：A7新市鎮中華郵政物流園區

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