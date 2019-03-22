ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房屋稅6000變3600元　北市鼓勵「單一且自住」稅率明年將再降

ETtoday新聞雲

▲▼豪宅,房地產,景氣,奢侈稅（圖／記者張一中攝）

▲北市房屋稅明年有望再調降（圖／記者張一中攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北市府全國首創「單一且自住」課輕稅，鼓勵房屋自住，而只有1戶且拿來自住屋主享有更低的房屋稅，現行房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％，預計明年1月召開不動產評價委員會議時將提案再降0.6％，若通過後原本每年6千元房屋稅將再降剩3千元，預估有20萬戶受惠。

自106年7月1日起，全國單一且自住房屋調降稅基，使房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％，現行稅法規定3屋以內的自住房屋享有相同租稅優惠，北市府認爲單一自住者稅負應該更低，預計於明年評價委員會議時再提降稅至0.6％，以目前全國單一自住房屋的房屋稅每年6千元為例，實施後變成繳納3千6百元。

北市財政局今天宣布，明年1月將召開不動產評價委員會議時提案討論，針對「單一且自住」者房屋實質稅率調降至0.6％，如獲該會議通過，最快同年7月就可實施，等於四年連調降兩次，初估約有20萬餘戶受惠。

財政局表示，雖然再調降至0.6％將使市府短收房屋稅2.74億元，但由於106年7月起實施新標準單價6年緩漲的房屋，已由7折變成8折，預期增加稅收2.92億元，正好可以彌補因調降的稅收損失，不會影響到整體稅收。

關鍵字：房屋稅北市府財政局

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

綜所稅最高省1萬元　一張圖搞懂「公益出租人」省賦稅

報稅季節將至，你知道租屋也可以享有賦稅優惠嗎？根據內政部公告，「公益出租人」享有最高1萬元賦稅優惠。內政部營建署表示，為鼓勵住宅所有權人出租住宅予租金補貼戶，住宅法106年1月11日修正公布後，公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠。

12分鐘前

彰濱工業區租售地又建廠　中工一條龍服務全都賺

中華工程（2515）發布公開訊息，中工接受經濟部工業局委託彰濱工業區租售土地，日前辰亞能源已向中工承租，今（22）日再委託中工，協助太陽能光電建廠事宜。中工指出，辰亞與中工簽訂20年租約後，今日正式委託中工建廠，對於中工而言是跨里程碑的一天，正式完成「租售地、建廠一條龍服務」。

41分鐘前

房屋稅6000變3600元　北市鼓勵「單一且自住」稅率明年將再降

台北市府全國首創「單一且自住」課輕稅，鼓勵房屋自住，而只有1戶且拿來自住屋主享有更低的房屋稅，現行房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％，預計明年1月召開不動產評價委員會議時將提案再降0.6％，若通過後原本每年6千元房屋稅將再降剩3千元，預估有20萬戶受惠。

1小時前

西門「金店面」向下發展　日美妝品牌TOMOD'S地下街插旗

人潮就是錢潮！台北市西門町地區人潮匯流，吸引許多美妝服飾品牌進駐，生成「美妝一條街」，現在這股熱潮向地下發展，近期連捷運站地下街的40坪店面，也被日本連鎖品牌TOMOD'S以210多萬元標下。香港商匯泓不動產招商部經理何宗諺表示，西門町人潮稱霸北市，不少人看準西門站每日9萬人次進出的消費力，就算周邊店面一坪1.5～2.2萬元同樣搶手。

3小時前

影／1天監看10次！「女老師只穿內褲」房東3人狂盯15分鐘…2年私生活全曝光

台中一名魏姓女老師2年前承租了一間房子開設補習班，看房時發現有裝設監視器，當時她曾告知房東不要裝，但對方卻推說沒地方放，向她保證他們看不到監視器畫面。結果前陣子學生家長竟發現她的監視器遭人登入觀看，她才發現自己的私生活已經被監視了2年多，詢問房東對方竟毫無悔意還對她冷笑，令人毛骨悚然。

3小時前

中華郵政物流園區啟動招商　專家：A7新市鎮房市至少再旺3年

桃園市府全力協助發展A7新市鎮，投入高達3300億元經費與資源的建設，不僅帶動房市交易火熱，面積達45公頃的產業專區也將在2021年開發完成。房產業者看好，A7產專區將替當地帶進上萬個就業機會，持續吸引購屋族湧入，當地房市「再旺3年」不是問題。

4小時前

捷運新埔站1分鐘　輕豪宅「欣璞綻」潛銷引爆房市話題

說到板橋房市，您可能以為最熱門的是新板特區，其實在網路上熱搜度最高的，是這一棟擁有8年屋齡的「新巨蛋」，實價登錄價格穩站7字頭，到底新埔站有什麼樣的優勢，讓這裡成為板橋最受歡迎的地區，帶您一探究竟。

6小時前

央行房市復甦說被打臉　專家：看「看周杰倫鄰居增減」就知道

先前中央銀行一席房市復甦說，讓購屋買盤又蠢蠢欲動，但卻被房市專家Sway卻打臉表示，「這央行也真是傻了」光看買賣移轉棟數與貸款金額上升，就聲稱房市復甦，不少投資客交屋後窘境與套牢，而這交易量有不少是預售完工量，此時交屋了當然貸款金額也多了，其實有沒有復甦「看周杰倫的鄰居增加幾戶？」就知道。

6小時前

四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星　成功引爆話題

網路綜藝節目木曜4超玩，來到位於林板新特區的新板巨星建案，要來體驗一日房屋代銷人員，沒想到這次顛覆以往一日系列，完全不按照腳本走，而是讓藝人直接入住實品屋，體驗兩天一夜的社區生活，影片短短四天就破了百萬點閱，成為發燒影片的第一名，成功創造話題！

6小時前

央行利率「連11凍」賣方笑了　房屋降價還有得等　

中央銀行今天（21日）利率維持「連11凍」，年利率維持1.375％，不僅如此豪宅貸款成數依然維持6成限制，對此住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，央行對待房市仍保持穩健基調，加上日前央行已經宣示房市復甦，因此，若以整體市場觀點來看，除非有大型變數，不然價格並不會有太大變動，成交量較容易受到政經環境影響，出現震盪。

22小時前

讀者迴響

熱門新聞

女老師只穿內褲！房東3人狂盯1..

桃園老公寓竟有車道　騎車一樓到..

無名子驚傳歇業　1月悄悄關門

烏日高鐵旁1字頭新案　促「假日..

數十萬棟空房沒人買　建商猛蓋新..

房市復甦說遭打臉　周杰倫鄰居竟..

興富發小宅熱銷！　現金股利配發..

納豆餐飲副業再踢鐵板　中壢「滋..

高雄1.6K坪　甲山林售樓總部..

房屋降價看利率　央行「連11凍..

最新新聞更多

搞懂公益出租人　綜所稅最高省1..

彰濱工業區租售地、建廠　中工賺..

A7新市鎮中華郵政物流園區啟動..

石牌天母雙商圈媲美大安森林生活

新北做公益　市府送你容積獎勵5..

整理師上門服務1次收費9000..

高雄1.6K坪　甲山林售樓總部..

2018十大代銷排行出爐　老品..

現金股利配發1.89元　上躍九..

興富發小宅熱銷！　現金股利配發..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366