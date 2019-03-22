房屋稅6000變3600元　北市鼓勵「單一且自住」稅率明年將再降

▲北市房屋稅明年有望再調降（圖／記者張一中攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台北市府全國首創「單一且自住」課輕稅，鼓勵房屋自住，而只有1戶且拿來自住屋主享有更低的房屋稅，現行房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％，預計明年1月召開不動產評價委員會議時將提案再降0.6％，若通過後原本每年6千元房屋稅將再降剩3千元，預估有20萬戶受惠。

自106年7月1日起，全國單一且自住房屋調降稅基，使房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％，現行稅法規定3屋以內的自住房屋享有相同租稅優惠，北市府認爲單一自住者稅負應該更低，預計於明年評價委員會議時再提降稅至0.6％，以目前全國單一自住房屋的房屋稅每年6千元為例，實施後變成繳納3千6百元。

北市財政局今天宣布，明年1月將召開不動產評價委員會議時提案討論，針對「單一且自住」者房屋實質稅率調降至0.6％，如獲該會議通過，最快同年7月就可實施，等於四年連調降兩次，初估約有20萬餘戶受惠。

財政局表示，雖然再調降至0.6％將使市府短收房屋稅2.74億元，但由於106年7月起實施新標準單價6年緩漲的房屋，已由7折變成8折，預期增加稅收2.92億元，正好可以彌補因調降的稅收損失，不會影響到整體稅收。