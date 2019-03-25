東區2坪傘店租9萬不倒傳奇　房仲：單坪租金破萬是特殊個案

▲位於永福樓、SUPERDRY東區店之間的劉福記手工傘店屹立不搖39年。（圖／東森新聞）



記者黃靖惠／綜合報導

繼Forever21忠孝東路店撤店、英國潮牌SUPERDRY、餐飲老店永福樓也接連吹熄燈號，外界一片看衰台北東區商圈後勢，但仍有老店屹立不搖39年，其中位於忠孝東路四段的劉福記手工傘店，不到2坪大店面，據傳月租金達9萬元，如果換算一坪要4.5萬元。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，一坪4.5萬元算是特殊個案，雖然東區人潮銳減，但因老傘店產品因堅固耐用、且長年經營有固定客源，所以生意很好、可以支撐租金。

位於忠孝東路四段上的劉記手工傘店，在永福樓及SUPERDRY之間防火巷，店面不到2坪大，在地經營39年，據傳月租金9萬元，陳傑鳴表示，以一坪4.5萬元租金算少數個案，台北很多店面為了降低租金壓力 會採取分租，或是門口出租狀況。

陳傑鳴表示，東區店面租金高，假使小店又想卡位在黃金地段人潮多的地方，大多願意忍受這種坪數很小，但總租金相對低還可接受的地方，不過以實價登錄來看，北市單坪租金破萬元的店面2017僅4件，2018年前8月僅7件、全年約10件左右。

他指出，近年電商崛起、陸客減少，東區逛街人潮不如以往，但因老店因產品堅固耐用、且長年經營有固定客源，所以生意很好、可以支撐租金。

最近三年東區商圈店面租金開價有「鬆動」跡象，根據屋比房屋比價平台統計，忠孝東路四段店舖租金已經明顯鬆動，從2017年一坪7798元，到2019年一坪7079元，年減幅9.2％。





▲極度乾燥superdry東區倒店。（圖／記者范綱儀攝）