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中美貿易戰台商回流房市有感回溫　「臺中帝寶」成富豪指標性豪宅

ETtoday房產雲

台中帝寶 。（圖／公關提供）

▲臺中帝寶不只是台中地王，建築本體更是強強聯手由頂尖跨國團隊打造。（圖／臺中帝寶提供，下同）

房產中心／綜合報導

近期中美貿易戰打得火熱，大量湧現台商將產業及資金帶回台灣，據傳至少3,000家台商已預備回台，就連外媒也預估這波台商回流至少將帶回超過2,000億以上的資金，並有專家預言：「台灣將迎接最好的10年！」然而，這波中美貿易戰不只帶動「台灣製造大復活」，讓各大產業接單狀況很有感，大量台商回台置產需求，明顯帶動豪宅房市回溫，在台灣各大主要城市狂掀豪宅交易熱潮。

在海外打拼數十年的台商，先前陸續返回台灣退休養老，所挾帶的大量資金與回饋土地的意念，被形容是「鮭魚洄游潮」。隨著中美貿易戰進入白熱化，在中國已形成旋風式的強勁推力，不僅許多跨國企業正積極尋求移轉陣地至台灣的可能性，許多台商返鄉計畫更是加開Turbo。這股台灣史上罕見的「富豪移民潮」，最有感的莫過於豪宅市場，尤其這些帶著大量資產回流的台商，主要落腳地區其實可歸納出幾個亮點：第一、都市發展完整的現有豪宅聚落、第二、生活機能強、醫療服務完善的好區，第三、交通便利性高，往來自家產業無阻，有助持續親力親為。

▲▼ 國際化豪宅市場量能增溫 「臺中帝寶」站穩台中10大豪宅榜。（圖／業者提供）

▲臺中帝寶完美揉合古典與豪奢質感的的氣派外觀。

然而全台帝王型豪宅就屬「帝寶」最具指標性，位於台中七期重劃區、臺灣大道第一排的正豪宅「臺中帝寶」承襲台北宏盛帝寶超凡建築基因DNA，自推出即備受豪宅市場關注，從地段、團隊到建築藝術等箇中細節皆達殿堂級的絕世品味，滿足企業主、富商閒暇之餘，熱衷收藏古玩、各國藝術珍品的喜好，即使每天生活的宅邸也是足以傳世的豪宅臻品，而且臺中帝寶觀察到富豪具明顯群聚性，不只要往來無白丁，唯有同樣具備金字塔頂端身分的頂尖人士共築的生活圈才有助互抬身價，關係也更加緊密。

▲▼ 國際化豪宅市場量能增溫 「臺中帝寶」站穩台中10大豪宅榜。（圖／業者提供）

▲台灣大道上謙退20米，成豪華專屬禮賓車道。

臺中帝寶從外觀到營造由日商華大成、國際P&T美學風格、超高層建築科建結構等頂級跨國團隊聯手開發出享譽台灣豪宅市場的頂級建築藝術大作。若嚮往東京都廳、台銀總行歷久彌新的百年風範，也熱愛台北東方文華完美揉合古典與豪奢質感的的氣派外觀，臺中帝寶便是集大成之作，移植上海灘的闊綽品味，並以35層崗石建築全立面雕塑，手工打造花崗石曲線，外部採用預鑄外牆工法，提高結構安全性，內部則採用新日鐵UBB世界級斜撐制震及CFT+SRC複合式鋼骨雙重抗震，日系精工、強強聯手讓居住安全性大大提升。

回歸日常寓所層面，臺中帝寶恪守禮賓之儀，細細安排諸多小細節為彰顯主人不凡地位，像是住家大門引進全球頂級豪宅標配：Noblesse德制工藝打的雙獨立大門，不只提升住戶安全性，豪奢霸氣從門廳盡顯無遺，而高9米銅鑄大門前的專屬禮賓車道，繁華謙退20米，讓出人與綠蔭最謙和的距離，同時襯托華麗水幕，盡顯獨一無二的文人貴氣。

台中帝寶 。（圖／公關提供）

▲以珠寶盒為發想的禮賓大廳盡顯奢華浪漫。

步入禮賓大廳及內部公設皆由涵碧樓設計師王勝正大師精工設計，延續豪宅設計最愛的大器奢華感，大廳挑高13米的珠寶盒鑲嵌概念同時打造紫銅拱頂的奢華浪漫，象徵宅邸賓客皆如塵世中的稀世珍珠寶，更隱喻臺中帝寶宛如傳家寶盒般珍貴。一樓的休憩更採用郵輪會所的降板式設計，突顯賓客崇高地位；二樓更準備國宴規格會館，即使在家招待重要貴賓也能盡興不失禮。

台中帝寶 。（圖／公關提供）

▲臺中帝寶座擁地王金三角：左新光三越、右秋紅谷、後國家歌劇院。

自詡台灣頂級豪宅當然不光是建築內部的軟硬體設備豪奢氣派，位於正七期頂級豪宅區的臺中帝寶不只是坐落於台灣大道第一排，更是座擁台中地王金三角，與新光三越、大遠百、老虎城等國際一線精品LV、HERMES、CHANEL...比鄰而居，週邊就是秋紅谷美景及國家歌劇院等藝術後花園，地段絕對具高保值性；而台中在全台灣最大的優勢就是南來北往交通很相當方便，3分鐘可達國道1及74快速道路匣道，到高鐵站也只需10分鐘，真正享受全台一日生活圈，將事業版圖放眼世界，為傳奇增添傳奇性。

台中帝寶 。（圖／公關提供）

臺中帝寶|基本資料
臺中帝寶官網>>>
基地位置：臺灣大道三段399號之一 ~ 之五
基地面積：約872坪
使用分區：第六種新市政中心專用區
投資興建：宏壽、潤隆建設、甲士林建設（合建分屋）
全案規劃：劉畀澧-大容聯合建築師事務所
營造團隊：日商華大成
結構工程：ＳＲＣ、剪力牆系統 + 斜撐抗震 + UBB制震
外觀立面：P&T、全棟嚴選石材
結構設計：科建聯合
公設規劃：王勝正 - 十邑設計
建築樓層：35F / B7F
戶別規劃：單層四戶三梯
坪數規劃：A-112坪、B-112坪、C-92坪、D-92坪
規劃戶數：132戶純住家
連絡電話：(04)2253-8811
公設規劃：謙退前庭、LOBBY、B1第二門廳、藝廊、遊輪俱樂部、伊斯蘭泳池、宴會廳、中央廚房、運動BAR、籃球鬥牛場、會議中心、健身房、瑜珈教室、空中俱樂部
 

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