ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中七期點燈率PK戰　Sway：摩鐵窗燈高於豪宅

ETtoday新聞雲

▲▼台中七期,房市指標,博克萊,吸引購屋族。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中七期，圖非關新聞事件（圖／記者姜國輝攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台中最精華地段七期重劃區，雖然豪宅林立，但入夜後住宅點燈率低，人潮少，先前環中夜市才因人潮少而熄燈號，日前房產名家Sway遊台中時看到因豪宅變成空盪盪的七期，他也有感而發表示，七期最後變成密密麻麻的高聳大樓群，多數的窗景仍是別人家的窗景，住起來怎會舒服，都只是昂貴的鳥籠，周圍摩鐵窗燈都多過周邊豪宅窗燈。

他表示，因豪宅而成就七期，也因豪宅而變成空盪盪的七期，以往在七期有一戶房子，代表有一點身價，可是人們還是不愛住這裡，因為這裡不方便，沒有景觀，只能開車去百貨公司，假日還因為交通管制，明明直直走就好，居然還要繞一大圈，住隔壁的人豈不是煩死，整天被廢氣包圍。

他指出，這麼美麗的七期重劃區，最後變成密密麻麻的高聳大樓群，多數的窗景仍是別人家的窗景，住起來怎會舒服，都只是昂貴的鳥籠。

先前到台中國家歌劇院演出完畢要回台北時，他就有感而發表示，七期入夜後摩鐵窗燈的數量遠多於豪宅窗燈的數量，看來七期可能比較屬於遊客，至於豪宅主人，就付出高額管理費打亮房子的裝飾燈，讓我們這些台北俗可以觀賞，他的擁有，成就了台中的街景。

他表示，政府花很多錢打造這裡，只讓富豪占個位子？很可惜庶民只能用用平價又有奢華裝潢的摩鐵，假裝自己也能住在這裡。

▲▼台中七期,房市指標,博克萊,吸引購屋族。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中七期，圖非關新聞事件。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字：七期台中豪宅

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

總統、市長敢違建全拆掉　選戰未開打市府先喝止

各政黨要注意了！總統、立委大選即將到來，台北市府先聲奪人，提前宣告只要競選廣告物違反公安、交通秩序等條例，不管你是現任總統還是市長，視同違建、全部都要強拆開罰。

21分鐘前

北車前「大亞百貨」擦去時代眼淚　4間商旅飯店搶進拚轉型

捷運台北火車站前商圈「亞洲廣場」大樓，是最具時代眼淚的百貨商場，最近幾年商場接連易主，甚至最短經營不到3個月時間，如今傳出改經營飯店商旅，已有四間業者準備插旗，房仲業者認為，「亞洲廣場」大樓被兩大百貨夾攻，加上商場長期缺乏指標性品牌、業者進駐，所以難以吸引消費者目光，相信之後改經營飯店、商旅等可降低空置率。

22分鐘前

住戶買東來大廈2年損失500萬　海砂屋動了、感謝侯友宜！

新北市淡水區東來大廈海砂危樓10餘年，新北市長侯友宜日前下令成立「前進工作站」東來據點後，25日宣布公告劃定為「都市更新區域」，晚上立即召開住戶說明會。東來大廈更新會理事長柯陳香蘭接受專訪表示，住戶們歷經多年折磨，終於真的開始動了、感謝侯友宜！

1小時前

台中七期點燈率PK戰　Sway：摩鐵窗燈高於豪宅

台中最精華地段七期重劃區，雖然豪宅林立，但入夜後住宅點燈率低，人潮少，先前環中夜市才因人潮少而熄燈號，日前房產名家Sway遊台中時看到因豪宅變成空盪盪的七期，他也有感而發表示，七期最後變成密密麻麻的高聳大樓群，多數的窗景仍是別人家的窗景，住起來怎會舒服，都只是昂貴的鳥籠，周圍摩鐵窗燈都多過周邊豪宅窗燈。

1小時前

看準危老商機建商狂獵地　土地交易單季766億元創新高

建商獵地不手軟，根據第一太平戴維斯統計，108年第一季大型商用、住宅土地交易，總計高達766億元金額，創下近年新高。第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，看準老舊商辦、危老都更商機，進而積極獵地，未來推案中心也將由住宅轉向商辦以及科技廠辦。

1小時前

思鄉穿越74年時空歸台　搜萬筆資料助日人重遊故居

現年77歲的日籍寺石先生，因兒時曾居住台灣而念念不忘，透過新北市汐止戶政事務所協尋，終於比對到日治時期原址。民政局表示，寺石先生年事已高，卻對曾居住的台灣舊址念念不忘，搜尋萬筆資料比對，終於幫助他一償心願，寺石先生也表示，對台灣除了思念外，現在又多了一份感動與感激。

2小時前

東區倒店潮「病毒」蔓延　捷運市府站旁店面賠600萬出場

北市東區商圈倒店延燒至今，如同病毒不斷擴散，繼先前延吉商圈某店面出售，屋主賠950萬元後，現在最新一筆賠售交易，屋主自砍600萬出場，店址就在忠孝東路五段、捷運市府站旁商圈。房仲業者分析，賠售店面所在位置鄰近松山高中，因被基隆路一段區隔了松山高中、松菸文創商圈，為人潮落陷區塊，加上鄰近餐飲店面競爭多，推測找不到好租客，所以屋主持有五年便認賠殺出。

3小時前

舌尖上的建案　用輕食下午茶抓住客戶的心

為了更符合市場需求，訴求飯店宅的「長庚璽來登」 訴求精品飯店宅概念，接待中心推出免費供餐服務，包括鼎泰豐小籠包、一蘭拉麵、披薩、咖啡、水餃、牛肉麵等輕食，強調「只要看屋就免費供餐」，並贈送價值1200元的餐券、邀請準客戶再回籠，專案副理陳柏均強調「就算客戶天天來，我們也歡迎。」 早餐、中餐、下午茶，晚餐供餐至7點。

4小時前

329續吹讓利風　市中心飯店宅600萬元起

329檔期回應讓利風，建商主打市中心好地段加上好價格，甫公開即銷售3成，剛性需求持續強勁；由林口在地建商家悅、家泰兩家公司合作新案「長庚璽來登」位於長庚生活圈中心商業區內，規劃17至40坪、主打飯店宅風格，強調不含車位總價600萬至1300萬元，換算每坪35萬元，房價相較周邊捷運站新案便宜、生活機能更強。

4小時前

「自備5%頭期款」州政府幫買房　「年收入162萬以下」單身狗適用

澳洲維多利亞州發起一項「HomesVic共享產權計劃」（shared equity scheme），試行一年後超過150個家庭在政府幫助下買到了房子，年收入在162萬以下的單身人士適用計畫，參與計畫的購屋者只需要自備5%的頭期款。

16小時前

讀者迴響

熱門新聞

全台土壤液化潛勢圖公布　老屋、..

東區倒店潮蔓延捷運市府站　店面..

1年狂換4店　手搖飲挑戰逢甲傳..

自備5%州政府幫買房　年收入1..

大林口首見防霾氧生宅守護全家人

女老師只穿內褲！房東3人狂盯1..

桃園青埔房市拚去化　兩張圖揭露..

北市都更「大安瑞安段」正式動土

台中豪宅國泰璞匯　一坪降10萬..

逢甲「死亡店面」年換四家　兩大..

最新新聞更多

北市府：競選廣告敢違規都拆掉！

東來大廈都更　住戶：感謝侯友宜..

建商獵地　土地交易創766億元..

穿越74年時空　曾居台日人尋舊..

北市都更「大安瑞安段」正式動土

東來大廈都更加速　重劃門檻又降..

新北招商　新莊、台北港21筆土..

新北預售屋　信託機制查詢上線了..

329檔期能旺？　房價認知仍有..

社宅政策拼達標　包租代管成關鍵

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366