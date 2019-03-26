台中七期點燈率PK戰　Sway：摩鐵窗燈高於豪宅

▲台中七期，圖非關新聞事件（圖／記者姜國輝攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台中最精華地段七期重劃區，雖然豪宅林立，但入夜後住宅點燈率低，人潮少，先前環中夜市才因人潮少而熄燈號，日前房產名家Sway遊台中時看到因豪宅變成空盪盪的七期，他也有感而發表示，七期最後變成密密麻麻的高聳大樓群，多數的窗景仍是別人家的窗景，住起來怎會舒服，都只是昂貴的鳥籠，周圍摩鐵窗燈都多過周邊豪宅窗燈。

他表示，因豪宅而成就七期，也因豪宅而變成空盪盪的七期，以往在七期有一戶房子，代表有一點身價，可是人們還是不愛住這裡，因為這裡不方便，沒有景觀，只能開車去百貨公司，假日還因為交通管制，明明直直走就好，居然還要繞一大圈，住隔壁的人豈不是煩死，整天被廢氣包圍。

他指出，這麼美麗的七期重劃區，最後變成密密麻麻的高聳大樓群，多數的窗景仍是別人家的窗景，住起來怎會舒服，都只是昂貴的鳥籠。

先前到台中國家歌劇院演出完畢要回台北時，他就有感而發表示，七期入夜後摩鐵窗燈的數量遠多於豪宅窗燈的數量，看來七期可能比較屬於遊客，至於豪宅主人，就付出高額管理費打亮房子的裝飾燈，讓我們這些台北俗可以觀賞，他的擁有，成就了台中的街景。

他表示，政府花很多錢打造這裡，只讓富豪占個位子？很可惜庶民只能用用平價又有奢華裝潢的摩鐵，假裝自己也能住在這裡。

▲台中七期，圖非關新聞事件。（圖／記者姜國輝攝）