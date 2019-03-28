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高市「凱旋金三角」五月動工！南台首座社宅245戶只租不賣

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▲▼高雄首座社宅凱旋青樹今年五月將動工。（圖／高雄市府提供）

▲高雄首座社宅凱旋青樹今年五月將動工。（圖／高雄市府提供）

記者黃靖惠／綜合報導

高雄市推出第一座新建社會住宅《凱旋青樹》，基地位於高雄鐵路地下化新生綠廊，鄰近民族、科工館兩車站及凱旋路段的金三角地帶，預計今年5月動工，民國111年完工，將可提供245戶出租住宅，照顧弱勢市民及青年住居需求，也將帶動鐵道周邊社區發展契機。

高雄市都發局長林裕益表示，高雄房價不像北部那麼高不可攀，但對於初入社會受薪階級、青年家庭及弱勢族群，買房仍是沈重的負擔，此次《凱旋青樹》為興建第一期社會住宅245戶，以提供市民租屋需求，搭配之後推出房屋租金補貼、購屋貸款利息補貼、包租代管、興建社會住宅等多元住宅輔助方案，因應市民需求，減輕居住負擔。

▲▼高雄首座社宅凱旋青樹今年五月將動工。（圖／高雄市府提供）

▲高雄首座社宅凱旋青樹今年五月將動工。（圖／高雄市府提供）

他表示，五月即將動工的《凱旋青樹》建案，就是首座運用市有土地新建的社會住宅，計畫提供高雄青年及弱勢族群「安居樂業」的居住環境。

高雄市都發局表示，《凱旋青樹》社會住宅工程已發包，將於5月動工，預計民國111年完工後，即依住宅法規定，提供3成住屋給弱勢、急難救助市民。另外7成住屋，則規劃由大學生與年輕受薪階級，以舉辦社區活動、長輩照顧等多元社會服務，爭取承續租，實現韓市府「老青共居」政策。

▲▼高雄首座社宅凱旋青樹今年五月將動工。（圖／高雄市府提供）

▲高雄首座社宅凱旋青樹今年五月將動工。（圖／高雄市府提供）

關鍵字：凱旋青樹高雄社會住宅房屋凱旋路

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