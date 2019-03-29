東森房屋回歸東森集團　總裁王令麟誓言3年內重返第2大

▲東森集團總裁王令麟29日出席東森房屋全國店東大會，向在場200位店東誓言帶領東森房屋重返榮耀。(圖／記者徐文彬攝)

記者鄧木卿／台中報導

東森房屋全盛時期市佔率達25%、店家數曾達400家，近年因面臨房地產不景氣，目前店家數約220家，東森集團總裁王令麟29日在台中舉辦「榮耀再現 2019東森房屋全國店東大會」，首度號召全台200位加盟店店東、店長見面，場面浩大，王令麟宣布重掌東森房屋經營權，他並當場承諾，經過集團資源整合，3年內要讓東森房屋重返房仲界第2大。

東森房屋成立於1988年，原為直營品牌「力霸房屋」，是東森集團總裁王令麟眾多事業版圖中自創立的事業，1996年轉為加盟體系，2006年正式更換為「東森房屋」招牌商標，由於房地產不景氣，經營也相對保守，至今加盟店僅220家，房仲業排名第七。

▲王令麟總裁誓言，3年內要讓東森房屋重返房仲界第2大。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

王令麟總裁指出，2007年全台房仲業中，信義房屋居龍頭，東森房屋第二、太平洋第三，當時仍名列前茅，近年面臨泛信義、泛永慶兩大體系採取多品牌策略、系統化經營，東森房屋市佔率掉到僅剩7%，未來為強化房仲專業服務、數位及媒體資源，東森集團宣布將由東森國際租賃股份公司董事長蔡高明出任董事長，原董事長王應傑退任副董事長。

王令麟總裁現場宣布，東森房屋在回歸東森集團體系後，未來將導入集團資源，進行線上線下整合，採複合式多元經營策略，王令麟總裁也對店東信心喊話：「東森房屋未來將不再是房仲落後品牌，3年內市佔率將從目前7%回升至20%，並協助加盟店東業績大增2~3成，甚至不排除與建商、房仲同業品牌聯手合作，不僅要重返房仲業領導品牌，更要讓房子賣得出去、錢進得來，店東發大財!」

他說，「東森兩字品牌中，無論是東森電視、東森購物、東森新聞雲，加上去年結盟的東森自然美，都是世界華人領導品牌，東森房屋回歸東森集團，勢必能重回市場前三名寶座！」

王令麟總裁也指出，線下實體通路經營策略方面，房仲加盟店勢必得採取複合式多元經營策略，這是未來趨勢、生存之道，目前房仲店面皆單調、缺乏溫度，未來規劃結合電商網連通、美妝保健食品、專業保險等商品，規劃更貼近社區、接地氣的多元服務，必能為房產仲介業帶來新的契機，

房仲徵才困難，他也提出經營方針，人才是實體店經營最大困難，好的薪資福利才能吸引好人才，東森集團業務團隊有近4成年收入超過百萬元、新聞雲優秀同仁年薪更達18個月，未來東森房屋將祭出優渥獎金報酬、福利制度及年輕化徵才，並規劃大專院校積極徵才計畫，注入年輕新血，建立一條龍專業教育訓練。

對於房地產市場，王令麟總裁也樂觀其成，他指出，2016年全台房市交易量24.5萬棟，2017年26.6萬棟、2018年27.8萬棟，連2年逐步回溫，今年民眾購屋信心持續上升，相比去年1月、2月，六都交易皆呈現正成長，今年前2月，5大銀行新承做房貸金額也創近4年新高，年增超過1成，顯示房市成交量穩定成長，可望放大成長，

尤其台中、高雄因台商回流、韓流效應皆持續帶動購屋熱潮，也將是東森房屋積極拓點區域，去年東森集團營收217億元，獲利近24億元，預計從線上媒體端整合到線下零售端後，今年整體營收可達314億元，成長達45%。