東西區搶店面租客兩樣情　東區慘淪價量俱敗

記者詹宜軒／台北報導

東區街邊店掀撤租潮，西門町則號稱挑戰0空置率。對照實價登錄，今年1月東西區新增租客，西門町總計5筆，而大安區忠孝東路沿線，則掛蛋。從租金行情來看，西門町最貴租金單價超過2萬元，店面前3高單價，也在萬元以上，而忠孝東路店面最高單價約1.9萬元，第2名以後則淪入巷弄中，單價不到7000元。

東西區競爭租客，在忠孝東路沿線店家不斷撤出的情況之下，新租客進駐腳步也趨緩。對比今年1月實價登錄店面租賃狀況，萬華區西門町一帶共計5筆、忠孝東路則掛蛋。以租金行情來看，近1年西門町最高租金總價的店面，位於漢中街，由札幌藥妝，租下近52坪店面，月總租金105萬元，拆算每月每坪租金約20252元，也創該區近1年租金單價最高紀錄。

而近1年忠孝東路沿線最高租金總價店面，由王品集團，租下忠孝東路四段、敦化南路口2樓、約186坪店面，租金總價雖衝高至百萬元之譜，但拆算每月每坪租金，則僅5369元。以租金單價最高紀錄來看，位於王品集團新據點1樓的11坪店面，由京東物流租下，單價約1.9萬元。

雖說在創價紀錄上，東區還展現一定水平，但以西門町近1年前3高租金單價行情來看，基本都能維持萬元以上；但忠孝東路近1年出租店面，扣除第1高的京東物流，第2名以下，租金單價就淪於7000元以下，落差劇烈。

香港商匯泓不動產副總吳懿倫指出：「若拉長以近1年西門町新租店面量體來看，其實遜於忠孝東路，因為釋出空店量少、所以價格也較為穩定。」吳懿倫補充，忠孝東路沿線最大隱憂，就是百坪店面不斷空置，如韓國服飾品牌MIXXO、永福樓1~2樓、糖朝、FOREVER 21撤租後的空間，都將考驗房東、商仲的耐受力。