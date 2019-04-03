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富人買億級豪宅撐市　琢白、瑞安樸石創新高價

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▲▼琢白,豪宅,房市,房地產,住宅區,信義計畫區,台北市信義區。（圖／記者季相儒攝）

▲「琢白」再成交，每坪站穩200萬元單價。（圖／記者季相儒攝）

記者張瑞傑／台北報導

建築界戲稱「理查邁爾白」的「琢白」繼上週揭露單價210萬後、今日再次揭露新成交記錄、2018年2月、單價208萬元，顯見已站穩200萬元單價。房仲分析，由於該社區大樓已經進入成屋銷售階段，預料後續還會有更多的實價揭露。而大安豪宅「瑞安樸石」10樓交易，總價為1.4億、單價為136.9萬。該社區前次交易為2016年9樓交易單價129.3萬，新交易顯示行情有回溫趨勢。

由大陸建設投資興建的「琢白」、邀請普立茲克獎得主的白派建築大師理查邁爾設計，號稱亞洲最後一座白派住宅設計案；外觀引入特殊氟炭烤漆、訴求50年潔白不變的白色外牆是最大特色。今日揭露的12樓住宅，由一位邱姓買家購得、交易總價30992萬，單價208.8萬，和先前14樓單價210萬單價相差不大。

▲「瑞安樸石」外觀 。（圖／台灣房屋提供）

▲「瑞安樸石」外觀 。（圖／台灣房屋提供）

而屋齡已屆7年的「瑞安樸石」屬於大安森林公園生活圈，周邊則有台北教大實小、龍安國小，以及大安國中與師大附中、台北教育大學、師範大學，書香氣息濃厚。因其位於大安區靜巷中、總戶數僅26戶，因此吸引低調的高資產人士青睞，如藝人藍心湄也就是知名住戶。目前揭露10筆交易紀錄，最高單價為13樓的155.3萬，其餘單價多在125~135萬之間。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，近期大安區豪宅重振雄風，交易頻傳，2018年重回億元宅交易冠軍區、新豪宅「One Park Taiepi信義聯勤」奪下最高單價寶座，張旭嵐表示，大安區仍是許多高資產族眼中蛋黃中的蛋黃，周邊機能、交通、氛圍，甚至學區綜合性的條件都難以取代，因此還是有不少人指名。

關鍵字：房產豪宅琢白瑞安樸石200萬

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