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信義區套房價入主3+1房「泳池花園宅」！高鐵、購物中心散步10分鐘就到

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▲▼房產,a18,桃園,高鐵。（圖／公關提供）

 財經中心／綜合報導

「Location、Location、Location」一直是房地產界的不敗法則，誰都想住在黃金地段，但已經發展的區域一般小資家庭很難進場，也只能感嘆「好想回到10幾年前買信義計畫區」！然而，過去沒能把握時機入主黃金區域，此時更要趁房價修正，快狠準入主潛力點、買在起漲點。

找房看房的過程中，民眾一定會想像未來生活的模樣，最理想的生活步調莫過於走路10分鐘就能搭車，例如捷運、高鐵、台鐵、輕軌等，且現代人重視生活品質，多半希望住家周邊有大公園可以野餐，隨時可帶小孩與毛小孩奔跑放電。生活機能更是不容忽視，大型購物中心、複合式商場、電影影城甚至國際級美術館、流行音樂廣場都不能少，平假日想貴婦血拚、文青看展好便利。若能能座落重畫區就更完美了，整齊乾淨的街道、全新的景觀與健全的管理帶來舒適又安心的居家環境，新穎的社區公設囊括運動與休閒設備，全盤考量到All in One設計讓住戶不出門也能享受五星生活。

▲▼房產,a18,桃園,高鐵。（圖／公關提供）

台北信義計畫區的環境也許具備了上述條件，但隨著時代發展，房價已高不可攀。其實桃園也有夢幻居住城，例如青埔特區就是購屋族的聰明首選，擁有高鐵、捷運網絡，交通便利四通八達，距離國道車程近的優勢同時吸引自駕客，加上日前動工的全台最大IKEA旗艦店、華泰名品城四期、新光影城、日本橫濱八景島水族館……等，預計在2020年就會陸續開幕，更是讓青埔特區星光熠熠。正重要的是，青埔特區的發展藍圖不只有民間投資參與，政府更扮演火車頭的角色，包括打造航空城世貿中心的亞洲矽谷計畫、桃園第一個國際級市立美術館，過去英搖天團Coldplay在青埔超嗨開唱的經驗，也讓政府預備打造流行音樂中心，為青埔特區更添流行朝氣。

▲▼房產,a18,桃園,高鐵。（圖／公關提供）

下手謹慎的首購族，買房首要重點多半先地點、價格，後考慮格局，在青埔特區一排排新建案中，以走路10分鐘就到桃園高鐵站、機捷A18桃園站，且正臨40米領航南路、面向青昇公園、享永久棟距的「成家大璽」，在地點上就先讓首購族動心。約2,400坪的大基地規劃，包含不列入公設的1,600坪花園廣場，以及露天游泳、SPA池、Lounge Bar、健身房、視聽室、KTV、兒童遊戲區等10多種豐富公設，以26坪2人房來說，只要638萬起就能入住這座泳池花園宅，最大的48坪3+1房加雙車位也只要1,388萬起。

▲▼房產,a18,桃園,高鐵。（圖／公關提供）

位居精華地段加上親民價格，「成家大璽」專案經理葉唯方透露，從去年6、7月預售以來，至今已銷售6成，他也發現客群中除了工作在雙北的家庭，以及在桃園從事航空、運輸業的區域客，其中更有許多人老家就在中南部，請家裡長輩來看房時，特別提醒他們只要坐到高鐵桃園站、下車走幾分鐘就能到，超便捷的位置讓老人家看了直說好，以後作客小住再也不怕麻煩的接送問題。

葉唯方強調，自住客也很注重的格局，「成家大璽」在規劃上也都先設想好，每層皆以工字型設計，3房以上皆有邊間3面自然採光、衛浴皆有開窗，一踏進家門就覺得明亮舒爽。目前熱銷的3＋1房更主打「48坪我最大」多功能空間，想當更衣室、書房甚至直接做單人房都綽綽有餘，給屋主彈性、高坪效的使用規劃。

▲▼房產,a18,桃園,高鐵。（圖／公關提供）

未來生活如何不只繫於地方發展，更在首購族的抉擇之間。在各方投資進駐下，逐漸成為「亮點城市」的青埔特區，讓民眾倒數期待，而在網友討論間擁有頗高CP值的「成家大璽」，既然能直上3＋1房的房價，就別免強住在舊市區20坪中古小套房了，時下的首購族都懂得聰明逐夢，在負擔得起的範圍，入主未來精華地段，做「輕豪宅」的主人。

▲▼房產,a18,桃園,高鐵。（圖／公關提供）

完整賞屋影音 https://www.youtube.com/watch?v=iq7oTe3ebdo

關鍵字：桃園青埔首購族首購宅輕豪宅度假高鐵機捷

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