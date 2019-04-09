龍寶30周年展　一窺台中城市建築縮影

▲▼龍寶建設今日舉辦30週年回顧展，由董事長張麗莉親自導覽。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

台中指標建商龍寶建設今日舉辦30週年展「 莫忘初心‧利他共好 」，龍寶建設董事長張麗莉親自導覽、介紹歷年建案，「公司前20年專注在居住者規劃上，後10年我們把重點放在改善環境當中。」展覽分享每座建案紙模、公設規劃、環境改善過程、藝術造景過程，也可看出近30年台中市建築發展的縮影。

龍寶建設在台中高級住宅市場享有盛名，據了解，每座建案推出均在短時間內達成完銷、訴求不打廣告，標榜以細膩、溫暖與藝術質感受到購屋者青睞，單坪價格至少比同區段高出5萬元，完工的社區知名度高，2018年台中市十大豪宅、旗下的「四季臻邸」 社區均價每坪57.6萬元，最高單價每坪61萬元，價格排名台中第六。可以說，每一座建案都是當地指標型住宅。

張麗莉回憶，在不同土地開發過程中，龍寶透過建築手段、改善土地環境與鄰里關係，例如位於國美館特區的「品臻邸」保留下十棵老榕樹，以及與冠德建設合作的「誠臻邸」、「謙臻邸」的1200坪中庭花園，「愉悅臻邸」甚至將中庭採開放式規劃、讓建築更貼近環境，「我們也曾將『菜市場』導入公設中、主動申請社區周邊的電線杆地下化，希望一點一滴地影響環境、並在建築界拋磚引玉。」

此次展覽中，展出內容涵蓋了歷年建案開發設計過程、創新的改良工法、售後服務體系，此次亦展示多項公益領域背後的起始與點滴。此外，這次特別與關係企業-臻品藝術中心共同展出會外展-「里仁為美‧城鄉風貌改造競圖成果展」，龍寶建設邀約產官學界共同正視城鄉風貌改造的必要性，進而與4所大學相關科系進行競圖的成果展。