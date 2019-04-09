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龍寶董座拋震撼彈：5年逐步調降房價　目標蓋「年輕人買得起的住宅」

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▲龍寶建設位於烏日台中高鐵特定區的「緣臻邸」，將有機會成為龍寶建設首件降價住宅案。（圖／記者張瑞傑攝）

▲龍寶建設位於烏日台中高鐵特定區的「緣臻邸」，將有機會成為龍寶建設首件降價住宅案。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

「台商想買我們的房子給二代，但二代說他們養不起；這件事讓我們開始思考，我們是不是給的太多、把價格拉的太高？龍寶的下一步應該走去哪裡？」龍寶建設董事長張麗莉表示，30週年回顧，她給自己一個目標：有計劃地逐年調降房價，要蓋「年輕人買得起的住宅」，初步設定單戶面積40坪左右、總價800至1000萬元，但不會採取一次到位模式，「請大家給龍寶時間，我們將努力嘗試。」

龍寶建設30週年回顧展， 除了日前3月31日邀約產官學界代表參與「可負擔住宅在台灣的重新定義」的論談；並於4月20日上、下午再舉辦二場論談:「里仁為美、城市風貌改造計畫論壇」和「建築營建業的挑戰與未來論壇」。張麗莉直言，這一系列的活動，如同這次為三十周年展活動命名時的初衷，「我們想趁這次機會檢討，下一個5年、10年，到底要走向價格更好，還是走回頭路、蓋平價宅回應消費者？」。

張麗莉曾想過蓋社會住宅，但社會住宅一坪造價8.5萬元、對比龍寶建設動輒15萬以上的營建成本，她坦言：「我們很就沒做10萬元以下的住宅案了。」也有人建議她成立副牌，她則以品牌不能分割為由拒絕。

要蓋平價住宅最重要的就是土地成本；她認為或許可以透過由政府提供土地、由龍寶施工。或者選擇烏日、南區等土地成本相對便宜的區段。在建築設計方面降低公設養護成本，並且透過設計與通用建材來降低成本。甚至考慮採取共享住宅模式銷售、或者帶著年輕人一起規劃、施工。透過各種方式，找出降低成本、維持一定住宅品質的方案。

她坦言：「這不是一條好走的路，我們內部還在研擬怎麼逐步調降價格，」目前最有可能的建案就是烏日台中高鐵特定區的「緣臻邸」，市場行情大約35至36萬元，龍寶將可能朝向每坪32至34萬元模式，採下階梯、實驗性地降價。

「未來我們的公設將會採取實用性、受歡迎來規劃；甚至會回過頭來問問早期完工的社區居民，哪些公設他們最愛用。」不過張麗莉也直言，面積小、總價低的住宅不是他們的考量，龍寶建設鎖定40坪左右，總價定在800萬至1000萬元，至於規劃2+1房或3房則未定。

關鍵字：房產龍寶首購宅逐年降價

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